Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa

Tanto Camila como José ya son padres. Ella tiene a Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, mientras que el futbolista es papá de Rufina y Alfonsina, junto a su ex pareja Carolina Alurralde. Por el momento, ninguno de los dos hizo publicaciones oficiales sobre el nacimiento de Aitana, aunque el entorno cercano asegura que están viviendo horas de pura felicidad.

Cuál fue la última ecografía de su embarazo que mostró Camila Homs en redes sociales

Fiel a su perfil de influencer y con la costumbre de mostrar cada instante de su maternidad, en enero de este año, Camila Homs sorprendió a sus 1,3 millones de seguidores en Instagram al publicar la más reciente ecografía.

La imagen reflejaba que todo avanzaba de manera excelente y, gracias a la definición que permite la tecnología actual, la expareja de Rodrigo de Paul junto a su novio pudieron observar con nitidez los rasgos de la carita de su hija. “Porfi, esa carita”, escribió Homs en la foto que compartió en sus historias, donde se la ve recostada en la camilla mientras la especialista realiza el procedimiento.

En la pantalla aparecía el rostro de la beba en primer plano, con facciones visibles que incluso dieron lugar a la clásica discusión sobre si Aitana se parecerá más a mamá o a papá. Cabe mencionar que, semanas antes a esta publicación, la modelo había generado un gran debate en redes al mostrarse entrenando en el gimnasio. Y aunque aclaró que su rutina estaba controlada por su obstetra, las críticas y comentarios en su contra no tardaron en multiplicarse. Ahora, con el diario del lunes, la pareja celebran la llegada de la beba, la cual se encuentra en excelente estado de salud.