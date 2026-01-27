Robertito Funes expuso un dato caliente sobre Wanda Nara: "Varios jugadores de Italia"

Y agregó con admiración: "Entonces, ella, entre corte y corte, estaba cerrando business con la gente de Italia para publicidades de futbolistas. O sea que sabe de marca. Si hay alguien que sabe de reality es ella".

Además, Pía recordó: "El fin de semana se viralizó justamente, con este ida y vuelta que tuvieron con Mauro, cuando Icardi visitó un streaming, el de Olga, y contaba cómo había sido que había llegado a su club de fútbol. Que quien le había conseguido el trabajo era Wanda, que lo hizo porque Wanda se lo había recomendado".

Qué pistas dio Wanda Nara sobre la mujer que compartieron Maxi López y L-Gante

En Olga, el streaming que suele sorprender con momentos inesperados, se vivió una situación particular: Maxi López formaba parte del equipo, L-Gante apareció como invitado y Wanda Nara se sumó vía telefónica para dialogar en vivo con sus ex parejas.

"La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro", comenzó diciendo la conductora de MasterChef Celebrity al referirse a ellos.

La conversación fue subiendo de tono cuando Nati Jota se animó a preguntar sin rodeos: "¿Estamos en presencia de tus exs favoritos?". Wanda, fiel a su estilo directo, respondió: "¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media argentina".

Maxi López, con rapidez, retrucó: "Yo no". Wanda, con ironía, sumó más picante: "Es más... después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina".

La empresaria siguió con sus dardos: "Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias". Esa confesión generó aún más intriga entre los presentes.

"¿De quién decís?", insistieron los conductores. Wanda no dudó y reveló: "De una que empieza con N". Ante esa declaración, Maxi respondió con otra frase filosa: "El muerto se asusta del degollado".