Wanda Nara habló sobre la fuerte pelea con La Joaqui en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Por su parte, La Joaqui también se expresó en la red social de la X. Junto a un meme en el que se la puede ver abrazando a un perrito y detrás un auto prendiéndose fuego, la novia de Luck Ra manifestó: “Yo tratando de mantener la estabilidad emocional y la amabilidad en el mundo virtual”. ¿Qué habrá pasado realmente?

La Joaqui

Qué pasó entre La Joaqui y Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef Celebrity

La semana pasada, se supo que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe). Su salida se grabó recientemente y se instaló la versión de que estuvo envuelta de un escándalo.

“Escándalo de La Joaqui contra la conductora, Wanda Nara. Esto fue ayer, en la grabación, mientras se estaba despidiendo Valu Cervantes, que dejaba el programa”, contó Paula Varela en Intrusos.

Luego, sumó más detalles: “En el momento que se graba la despedida, Joaquina estaba en el balcón, y ve y escucha cómo Wanda empieza a despedir a Valu, que le dice ‘ay querida, yo pasé por lo tuyo, dejar a la familia’ y se pone en ese rol de mártir. Dice que vayan a abrazar a Valu para despedirla, y cuando bajan del balcón, La Joaqui le tiró en cara lo de Enzo Fernández. La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo”.

“La Joaqui tenía la info y se la tiró. Le molestó un poco que Wanda se hiciera la buena”, indicó Varela. Acto seguido, reveló cuál fue la reacción de la animadora del canal de las pelotas: “Wanda se descoloca porque estaban en un momento emotivo despidiendo a Valu y no se la vio venir”.

“Wanda le contesta, ahí ya se mete la producción. Ahí cortan, no gustó. Esto no va a salir al aire, quieren dejar como un final limpio y blanco. Quieren dejar la despedida de Valu Cervantes como una cosa emotiva y que se va”, cerró la periodista.