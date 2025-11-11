Filtraron la filosa frase que le gritó La Joaqui a Wanda Nara en medio de su pelea en MasterChef Celebrity: "Mi..."

Majo advirtió que lo que sucedió en ese momento no se verá en el capítulo de despedida de Valentina, ya que será editado: "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'".

La situación se tornó incómoda cuando Wanda comenzó a hablar de sí misma en lugar de destacar a Valentina. "Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", reveló.

La reacción de Wanda no tardó en llegar. Según Martino, la conductora quedó paralizada ante el comentario y la producción tuvo que intervenir. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", cerró.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su renuncia a MasterChef y la polémica con Wanda Nara

Valentina Cervantes rompió el silencio y se refirió por primera vez a su salida de MasterChef Celebrity, que estuvo rodeada de especulaciones sobre un supuesto enfrentamiento con Wanda Nara.

Durante su visita al programa A la Barbarossa, emitido por Telefe, la pareja de Enzo Fernández aclaró los motivos reales detrás de su decisión y negó de forma categórica que su salida tuviera relación con algún conflicto con la conductora del ciclo.

“No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”, expresó Valentina, haciendo alusión a los rumores que indicaban que Wanda habría enviado mensajes privados a Enzo.

Más adelante, explicó que su desvinculación del reality fue una elección tomada por cuestiones personales y laborales: "Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada".

En relación a los trascendidos que circularon, Valentina aseguró que no afectaron su vínculo con Enzo Fernández. “Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”, comentó entre risas.

Por último, dejó en claro que no mantiene ningún tipo de relación directa con Wanda Nara: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”.