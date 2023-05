Wanda Nara los prefiere cocineros: el nuevo amor secreto de la conductora de MasterChef

Embed

En una de las emisiones del programa, Wanda, la conductora, le planteó una situación hipotética a Juan Francisco. Ella le dijo que hay tres chalecos y le preguntó a quién dejaría que se ahogue. Las personas a salvar eran Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis y ella. Él respondió al presentar su plato: "En este momento se lo doy a ellos tres. A quién le voy a dar los tres salvavidas, a los que me tienen que salvar a mí ahora". "Ah, ¿yo me ahogo?", preguntó la conductora sorprendida. Y él, en plan galán, le respondió: "Vos venís conmigo".

El flechazo entre ambos traspasó la pantalla y la audiencia no pudo dejar de opinar al respecto. "A mí no me jodan, a la Wanda Nara se le cae la bombacha por Nalbandian, eh, digo por Juan Francisco"; "Amo a Juan Francisco haciéndose el gato con Wanda, con escenita de celos incluida"; "Para mí, Juan Francisco se la encara a Wanda constantemente, y ella un poco también los busca", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En el informe de LAM también agregaron que lo de la conductora no sería nuevo en el ámbito laboral. "En algún momento se la vinculó en uno de sus viajes con el guardaespaldas Agustín Longueira", relataron. Además, recordaron que la empresaria grabó un videoclip con L-Gante y después tuvieron un affaire.

Wanda Nara LAM.jpg

El polémico comentario de Wanda Nara a su mamá tras tirarle la torta de cumpleaños: "Es de..."

A Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le tiraron su torta de cumpleaños mientras estaba en pleno festejo y en Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron, a través de un video, quién fue.

"La que le tiró la torta de cumpleaños y dijo que es una torta de pobres fue Wanda Nara", dijeron en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Le habían preparado todo a Nora, tenía amigas, había traído una torta de una emprendedora, y cuando llega su hija... aparentemente no le gustó la torta y van a ver lo que hace la hija con la torta de la emprendedora", detalló Pallares.

En el video se ven dos tortas de cumpleaños. La primera es de crema con cerezas y tiene escrito "Nora", según los periodistas, salió seis mil pesos. La segunda es un poco más alta y fue comprada en una pastelería.

La conductora de MasterChef tiró la torta al piso, lo mostró en sus historias de Instagram y bromeó: "Yo quieriendo ser mala".

La panelista Nancy Duré, por otro lado, agregó sobre el incidente: "Había una señora que colaboraba con Nora, Elizabeth se llamaba. Dejó de colaborar con Nora porque se sintió muy ofendida". Y cerró: "Es más, se fue de la fiesta. No es la dueña, sino la que lo consiguió".