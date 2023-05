Zaira Nara le tiró un palito a su hermana Wanda en MasterChef: "No sé en qué..."

“También por lo mismo”, respondió Zaira entre risas. “¿Pero te robó la receta?”, repreguntó Germán Martitegui, y respondió: “La verdad que sí”.

“No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana”, dijo Zaira. “Ella la hacía para agasajarme pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía”, lanzó la modelo.

“He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”, detalló la hermana de la conductora.

“Acá por poco recordaron con lágrimas que habían heredado la receta y que lo conquistó a Mauro Icardi”, dijo Betular mandando al frente a Wanda. “¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”, se defendió la empresaria.

“Yo también he conquistado con la tarta de manzana pero no los puedo decir porque ya han quedado en el pasado, no sirven de nada esas conquistas”, reveló Zaira.

Antonio, Estefanía y Juan Ignacio reingresaron a las cocinas de MasterChef: los detalles

En MasterChef (Telefe), Antonio López, Estafanía Herlein y Juan Ignacio Feibelmann volvieron a las cocinas más famosas del país en la gala de reingreso.

La consigna de este domingo fue hacer un plato con el ingrediente que los había dejado eliminados en su momento. "Es una gran noche de segunda oportunidad", dijo la conductora Wanda Nara al comienzo del programa.

Antonio, al enterarse de que el jurado lo había elegido para volver a la competencia, sostuvo: "No voy a desaprovechar esta segunda oportunidad”. “Seguir en MasterChef significa que mi sueño aún no se terminó. Si todo sale bien, ojalá se dé lo que tanto he soñado. Hay Antonio para rato”, afirmó.

Estefanía, por su parte, aseguró: "Estoy muy emocionada. Es una mezcla de emociones... estoy muy contenta, le agradezco al jurado".

Nacho, en tanto, no fue elegido por el jurado -integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis-, sino por sus compañeros que siguen en carrera: Silvana, Rodolfo, Juan Francisco, Candelaria, María Sol, Rodrigo, Daniela y Aquiles.

“Ustedes sirvieron de inspiración a todos aquellos que necesitan en la vida una revancha”, dijo al final Donato a los cinco eliminados (Emilio Falbo, Micaela Bosio, Carlos Alzamora, Agustín Sampietro y Delfina Gayoso) de la semana de repechaje.