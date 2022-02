Wanda Nara mostró mensajes de sus hijos y fue criticada por los errores de ortografía

“Lo iso también con el ipad Isi”, “Isabella no save escrivir”, escribió textual su hijo Coki, Wanda lo corrigió “Hizo, de hacer”. Pero ya era tarde, en las redes señalaron que los niños eran un poco “brutos” a la hora de escribir en español.

Por supuesto que, minutos más tarde, ante la cantidad de mensajes, Wanda Nara salió a defender a sus hijos con otro posteo de aclaración. “Mis hijos escriben en 1- inglés, 2-italiano, 3-francés y 4 español. Pero no me puedo quejar, van mejorando y casi los 5 ya lo escriben mejor cada día. De todos modos, son mejores que yo que aún me equivoco el español y uso mal las comas”, escribió la rubia con emoticones haciendo caritas.

El último fin de semana estalló nuevamente el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo comenzó con indicios en las redes sociales: el futbolista del PSG dejó de seguir a su esposa en Instagram, luego cambió su foto de perfil y más tarde dio de baja su perfil en la red social.

En ese mismo momento, la mediática había salido con sus íntimos amigos Natacha Eguía y Kennys Palacios a comer, pero lo sospechoso fue que luego de compartir una foto de los tres, Wanda la eliminó y en su lugar publicó una foto en la que su hija menor la está abrazando y mostró su mano sin anillo.

Luego, con los días dejaron que el rumor siga creciendo, crisis y un supuesto comunicado de separación que llegaría en las próximas horas.

Incluso Wanda mostró que durante el lunes tuvo una extensa lista de cosas para hacer con sus cinco hijos, los tres que tiene con Maxi López y las dos nenas con Mauro Icardi.