Wanda Nara recibió otro duro revés judicial en medio de la guerra con Mauro Icardi: la multa que deberá pagar

Al tiempo que agregó que la cosa no terminaba allí, dado que también "le aplicaron a Wanda Nara una multa de 80 millones de pesos", a favor del Hospital Gutiérrez "por haber retenido indebidamente a las nenas -Francesca e Isabella- y haber desobedecido una orden judicial", en enero pasado al negarse a restituir la menores a su padre tal como estaba pautado.

"No sólo la intimaron a que hoy las nenas regresen con el padre sino a que done este dinero al Hospital Gutiérrez", concluyó Iavícoli quien recordó que el argumento de la mediática para no llevarle a sus hijas al padre fue que no iba a permitir que convivieran bajo el mismo techo que la China Suárez, actual pareja de Icardi.

Embed

Por qué Mauro Icardi quiere divorciarse de Wanda Nara en Italia: el polémico motivo

La conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar y más después de que en los últimos días estalló el escándalo por los trascendidos que vincularon a la mediática con el futbolista Keita Baldé cuando aún estaba casada con Icardi.

En ese sentido, Estefi Berardi habló del tema en Mañanísima, El Trece, y contó cuál sería la razón por la que Icardi quiere divorciarse de Wanda en Italia.

“Yo hablé con Wanda de este tema en algún momento y ella lo que me contó es que estaba separada de Mauro Icardi cuando salió con Keita”, indicó la panelista en el ciclo que conduce Carmen Barbieri antes de dar paso a las polémicas declaraciones de la ex del futbolista senegalés, Simona Guateri, en la tevé italiana.

mauro icardi wanda nara.jpg

"Yo fui novia de Keita, tuvimos una relación", comentó Berardi que en su momento le confió Wanda. Y amplió: “Según Wanda, Keita también estaba separado y ella sostiene esta versión. Lo que me dice es: 'yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo' porque hay cámaras donde se lo ve a Keita entrar a la casa de Wanda’. Ella dice, ‘a mí las fechas me coinciden, yo voy a ir a la justicia italiana con todas estas pruebas’”.

"Wanda dijo: 'el que habla último es que mejor sale beneficiado'", sostuvo la panelista, quien cerró explicando el motivo por el que Mauro Icardi se quiere divorciar de Wanda en Italia, país donde vivieron muchos años.

“Esto es un nuevo capítulo y si Mauro comprueba que Wanda fue adultera, que acá en Argentina no existe ya la penalización por adulterio, si él probar que así es, puede anular la división de bienes que ellos ya tienen firmado hace tres años”, explicó la panelista.