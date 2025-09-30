Explosivo: Wanda Nara encaró a un ex Gran Hermano en los Martín Fierro 2025 y todo quedó filmado

"Nos podes venir a visitar un día", lanzó Nacho. "Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín", le respondió Wanda. "A dormir no te podemos invitar, pero podes venir a charlar, a tomar unos mates", le contestó el joven. "Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande", retrucó la rubia, dejando al muchacho sin palabras.

Kennys Palacios, que estaba en el medio de los dos, también quedó mudo con el comentario de mediática. "Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo", remató el estilista, sonrojado con la picardía de su amiga.

¿Wanda Nara fue con su novio a los Martín Fierro 2025, pero lo escondió?

En medio de la tensión judicial con su ex, Mauro Icardi, y mientras se dedica de lleno a su trabajo en MasterChef Celebrity, Wanda Nara también genera noticias por lo sentimental, algo que habría quedado al descubierto durante la gala de los Premios Martín Fierro 2025.

Hace unas semanas se conoció que la mediática estaría iniciando una relación con Martín Migueles, un empresario que fue socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio.

Si bien durante toda la noche la conductora se mostró relajada en su mesa, una captura difundida por la cuenta chimentera Gossipeame reveló la presencia de Migueles junto a Wanda.

Según trascendió, Wanda habría intentado mantenerlo lejos de las cámaras, pero un pequeño detalle registrado en la historia de Instagram expuso su intento de discreción.

"Lo mejor que puede hacer Wanda es esconder a Migueles... Así que la banco mil en esto", indicó Pochi al mostrar la foto en cuestión.

Cabe recordar que durante la alfombra roja y la transmisión de la gala por Telefe, Wanda se mostró tranquila y disfrutando del evento en su mesa asignada, sin Migueles cerca.

En la imagen difundida, se puede ver, casi por accidente, a Migueles asomando detrás de cámara mientras Wanda compartía contenido para su cuenta.

Una seguidora virtual comentó sobre la situación: “Despacio reproducí y te sale el pibe de perfil… no sé por qué lo esconde tanto, subió como mil fotos y en ninguna él, pero en los comentarios sí: amor, amor, amor”.

Wanda Nara llevo a Martin Migueles a los Martín Fierro la foto

¿Qué estatuilla se ganó Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2025?

Wanda Nara llegó a los premios Martín Fierro 2025 con dos ternas: una en la categoría Mejor Conductora y otra en Big Show, por Bake Off Famosos (Telefe). Finalmente, la conductora se llevó la estatuilla en la categoría Big Show, reconociendo su participación en el exitoso programa de Telefe, mientras que no logró imponerse en la terna de Mejor Conductora.