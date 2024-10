Wanda Nara y Camila Homs hicieron catarsis de sus separaciones en Bake Off Famosos: "Terrible"

“Sí, me lo han roto el corazón, pero ahora está recontra recompuesto”, dijo Camila Homs. Y Wanda, con la visita de L-Gante a su lado, comentó: "Siempre en la vida hay revancha".

"Siempre, bueno vos lo sabes también", le dijo Camila. Y Wanda comentó: "Si obvio". A lo que el cantante sumó: "Nosotros como que tuvimos las peleas muy expuestas, las discusiones y separaciones".

"Me encanta el amor propio de ella a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible", destacó Wanda Nara sobre la participante.

Y ahí Camila Homs admitió: “Soy de encerrarme y quiero llorar, que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos (Francesca y Bautista) que me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, súper bien”.

"¿Vos cómo te la arreglaste?", le preguntó L-Gante a Wanda. "Me escondía para llorar", dijo ella sobre la última fuerte crisis con Mauro Icardi. "¿No llamabas a nadie?", retrucó el cantante. Y Wanda disparó: "Si a vos y después terminaste con otra persona saliendo para todos lados".

"Somos re amigos, yo lloraba y le conté a él un montón de cosas", agregó Wanda. Y él le dijo: "Estuvimos en los peores momentos". Y Camila cerró: "Esas son las amistades que valen".

Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off Famosos y se le plantó al jurado: "Respondeme"

Karina Jelinek fue la primera eliminada en Bake Off Famosos, Telefe, y antes de irse se le plantó de manera inesperada al jurado del programa al exigir explicaciones por su decisión.

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis escucharon atentamente a la modelo que luego de escuchar a la conductora Wanda Nara pidió la palabra.

Luego de ser despedida por el jurado de manera formal, Karina Jelinek dijo: "Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor".

A lo que Damián Betular retrucó: "¿Por qué crees vos que no fuiste la peor?". Y la morocha comentó: "Lo dejo a tu criterio, respondeme. Una persona dijo que era mala, solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más".

Y Betular le explicó sobre la decisión final del jurado: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia".

"Sos muy dulce, se te vi súper comprometida", destacó Wanda Nara. Y Jelinek comentó: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar".