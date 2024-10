Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off Famosos y se le plantó al jurado: "Respondeme"

Luego de ser despedida por el jurado de manera formal, Karina Jelinek dijo: "Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor".

A lo que Damián Betular retrucó: "¿Por qué crees vos que no fuiste la peor?". Y la morocha comentó: "Lo dejo a tu criterio, respondeme. Una persona dijo que era mala, solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más".

Y Betular le explicó sobre la decisión final del jurado: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia".

"Sos muy dulce, se te vi súper comprometida", destacó Wanda Nara. Y Jelinek comentó: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar".

La insólita pregunta que hizo Karina Jelinek en la cocina de Bake Off Famosos: "¿Cómo se prendía...?"

Este lunes comenzó el reality de pastelería Bake Off Famosos, Telefe, con la conducción de Wanda Nara y una de sus participantes, Karina Jelinek, se destacó por tener algunas limitaciones en la cocina.

Ni bien se ubicaron los concursantes en sus respectivas islas para cocinar, Jelinek le consultó a Damián de Santo, su compañero de al lado: "Damián, ¿cómo se prendía el horno?".

"Con el on", le respondió el actor. "Ah, ¿también te tengo que poner la temperatura? ¿Querés que cocine con vos también?", le dijo De Santo mientras la ayudaba con el horno. "Bueno", le dijo Karina con un tono inocente.

"No es lo mío hacer postres", aseguró la modelo durante su entrevista individual. Y agregó sin vueltas: "Esto es Harvard del postre".

Además, Jelinek volvió a pedirle ayuda a su compañero y le preguntó: "¿Dónde está el ganache?". "Acá tenés chocolate", le señaló Damián. "¿El ganache?", volvió a preguntarle la mediática. "Lo tenés que armar vos", le indicó.