Ximena Capristo reveló el polémico motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso

Pero claro que también apuntó contra la modelo, con la que Ximena mantenía una relación muy cercana antes de esta tensa situación. Así, la tildó de falsa y de hablar mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes formaban parte del núcleo de amigos por ese entonces: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”.

Ante la sorpresa de los televidentes por sus declaraciones, desde Twitter instalaron un debate donde la trataron de mentirosa. “Querés ensuciarlos”, “Peter no maltrata ni a una mosca”, “Decís eso porque él sigue trabajando en teatro y Conti no”, “Buscate un quilombo honesto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta @elejercitodelam.

Ximena Capristo visitó a Silvina Luna en el hospital y se emocionó al dar detalles del reencuentro

En medio de la recuperación de Silvina Luna, quién permaneció un mes internada en terapia intensiva, Ximena Capristo habló con Intrusos (América TV) acerca de la visita que le realizó al Hospital Italiano y cómo fue el reencuentro con su amiga.

En primer lugar, Ximena expresó como se sintió frente a todo lo sucedido con la salud de Silvina y aseguró: "La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella, por supuesto. Nosotros, muy tristes, pero teníamos la esperanza de que las cosas salgan bien, y surgió este milagro de recuperación".

Ximena Capristo y Silvina Luna

"Digo milagro porque estuvo muy grave", remarcó y luego continuó: “Me cuesta hablar de este tema, me llamaron para dar muchas notas y no soy nadie para dar un parte médico de esto. Sí se encarga el Hospital Italiano, su hermano que está al lado de ella y obviamente estamos en contacto".

"Me da mucha bronca porque es una mina buena, una mina de fierro, una mina luchadora. Tiene un montón de cosas a favor y que le haya pasado esto...", señaló indignada y apuntó contra el médico Aníbal Lotocki sosteniendo que "tiene que estar preso".

Por último, se refirió al encuentro con Silvina y muy conmovida contó: "La abracé mucho, la besé. Quiero que me vea fuerte, no angustiada. Nosotros tenemos que darle fuerzas, ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Va a estar bien, es el tiempo, hay que esperar”.