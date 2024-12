Yanina Latorre contó toda la verdad sobre el complejo vínculo entre Marixa Balli y Ximena Capristo: "Se..."

"Es real todo lo que te estoy contando. A Capristo le chupa tres huevos, se banca la que venga. Marixa está odiada. No está cómoda. Ahí no veo mucho afán de amigarse", siguió la angelita.

"Lo mismo le pasó con Nazarena (Vélez), pero recompusieron un día al aire", dijo Yanina sobre el vínculo entre Balli y Vélez.

Cabe recordar que recientemente la ex Gran Hermano se sumó al equipo del programa de Ángel de Brito y La Cachaca la recibió con la peor de las ondas.

Ángel de Brito anunció a su nueva angelita y Marixa Balli explotó de furia

Este miércoles, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló quién será la nueva angelita que reemplazará a Nazarena Vélez. "El lunes le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva angelita que debuta el 2 de diciembre", anunció el presentador.

"Confirmada nueva angelita de este programa a partir de diciembre es la señora Ximena Capristo que se suma. Yo la aplaudo", confirmó Ángel.

Instantes después, las panelistas -no muy convencidas con la decisión que tomó la producción del programa- dieron su parecer sobre la nueva compañera.

"Yo no me llevo mal, lo que no me gusta de Ximena es que siempre deja la puerta abierta con respecto a la información", opinó Marcela Feudale. "A mí no me gusta que sea intrigante", disparó Yanina Latorre.

"Pienso lo mismo que las chicas. Qué raro que deje la puerta abierta para la especulación", sostuvo Matilda Blanco. Luego, Fernanda Iglesias se diferenció de sus compañeras y expresó: "Hizo méritos para estar acá".

"Me gusta. Siempre que vino tiró 300 bombas y venía por todo. Está muy bien", acotó Nazarena Vélez en sintonía con Iglesias.

Sin embargo, Marixa Balli se mostró furiosa. "Marixa está enferma", observó entre risas Feudale. "Arreglemos el tema del camarín, nada más", dijo enojada la Cachaca.

"Hay que gente que me cae bien y hay gente que no me cae bien. Yo no voy a compartir el camarín", sostuvo la morocha. "Yo me cambio con vos", le planteó Iglesias.

"Yo me llevo bien con todo este equipo. Yo trato de ser lo más sincera posible porque después no quiero complicaciones. Que ellas decidan, ellas son tres. Las quiero a todas", siguió Balli.

Memoriosa como siempre, Marixa disparó ofendida: "Esas indirectas que me tiró, que fueron más directas que indirectas, yo no me las fumo". "¿Lo de la maternidad?", le preguntó Yanina. "Sí, maternidad y un montón de cosas", resumió Balli.