Duro cruce al aire entre Ximena Capristo y las angelitas en LAM: "No vengas a..."

"Eso no es verdad, yo puedo decir que no es verdad", la defendió Matilda Blanco.

Luego, Yanina Latorre habló y le "paró el carro": "Con todo el amor del mundo, llegaste nueva a un grupo donde todas nos llevamos bárbaro. Fernanda y Marixa se llevan re bien, toman café juntas. Festejamos, vamos a siempre a comer. En este equipo, y somo a Nazarena (Vélez) y la Enana (Marcela Feudale), que yo he discutido de política al aire, nunca afuera. Desde que se fue (Estefi) Berardi, que no servía para nada, nunca más pasó nada. No vengas a hacer quilombo".

"Yo vine muchas veces de reemplazo y la verdad es que me han contado cosas", siguió Ximena. "Yo no soy una metirosa, yo te mando al frente", agregó. "Inventa cosas", sostuvo ofendida Iglesias.

Más adelante, Marixa acotó: "Yo creo que Ximena lo que hace a veces, cuando dice 'vos me dijiste, vos me dijiste...", es decir a través de esa situación lo que ella siente y piensa".

"No, nada que ver. A mí no me importa si vos llegás tarde o temprano. Yo no me fijo en nadie, pero ella me lo dijo. Si no, cómo yo sé", le respondió Capristo.

Y disparó: "Si me atacan, como me acaba de atacar ella (Fernanda), yo cuento. Ahora no te conviene que yo nada diga lo que vos me dijiste porque yo te puse el oído".

"¿Sabés lo qué pasa, Ximena? Vos tirás las cosas y a mí sí lo que me interesa es lo que queda a la gente que está escuchando en su casa", sostuvo Balli enojadísima.

Ángel de Brito anunció a su nueva angelita y Marixa Balli explotó de furia

Este miércoles, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló quién será la nueva angelita que reemplazará a Nazarena Vélez. "El lunes le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva angelita que debuta el 2 de diciembre", anunció el presentador.

"Confirmada nueva angelita de este programa a partir de diciembre es la señora Ximena Capristo que se suma. Yo la aplaudo", confirmó Ángel.

Instantes después, las panelistas -no muy convencidas con la decisión que tomó la producción del programa- dieron su parecer sobre la nueva compañera.

"Yo no me llevo mal, lo que no me gusta de Ximena es que siempre deja la puerta abierta con respecto a la información", opinó Marcela Feudale. "A mí no me gusta que sea intrigante", disparó Yanina Latorre.

"Pienso lo mismo que las chicas. Qué raro que deje la puerta abierta para la especulación", sostuvo Matilda Blanco. Luego, Fernanda Iglesias se diferenció de sus compañeras y expresó: "Hizo méritos para estar acá".

"Me gusta. Siempre que vino tiró 300 bombas y venía por todo. Está muy bien", acotó Nazarena Vélez en sintonía con Iglesias.

Sin embargo, Marixa Balli se mostró furiosa. "Marixa está enferma", observó entre risas Feudale. "Arreglemos el tema del camarín, nada más", dijo enojada la Cachaca.

"Hay que gente que me cae bien y hay gente que no me cae bien. Yo no voy a compartir el camarín", sostuvo la morocha. "Yo me cambio con vos", le planteó Iglesias.

"Yo me llevo bien con todo este equipo. Yo trato de ser lo más sincera posible porque después no quiero complicaciones. Que ellas decidan, ellas son tres. Las quiero a todas", siguió Balli.

Memoriosa como siempre, Marixa disparó ofendida: "Esas indirectas que me tiró, que fueron más directas que indirectas, yo no me las fumo". "¿Lo de la maternidad?", le preguntó Yanina. "Sí, maternidad y un montón de cosas", resumió Balli.