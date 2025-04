Yanina Latorre dio detalles del plan de la China Suárez que arruina a Mauro Icardi con la revinculación con sus hijas

IG YAnina 1.jpeg

Al tiempo que hizo saber: "alguien del entorno de Wanda me dice que ella no tiene ninguna intención de cumplir con este proceso. Lo está dilatando, como hizo con la restitución de las niñas al padre". Y sumó: "Me dicen que Wanda no quiere que las niñas hagan terapia".

Fue allí que Latorre reveló la furia, y angustia al mismo tiempo, de la China Suárez al verse trastocados sus planes contra la ex de actual pareja. "La nipona está desahuciada. Le salió mal el plan. Por eso ella quería que Icardi llevara a las niñas urgente a ese asado que se quemaba la noche del ascensor", recordó picante.

Y acto seguido detalló sobre la actriz, que "la nipona tenía 2 plancitos armados para joder a Wanducha. Ella enloqueció cuando le dijeron que el juez aconsejaba que ella no esté cuando Icardi se llevara a las niñas (cosa que no terminó ocurriendo)". "La nipona habría dicho, de acá no me saca nadie. Muy colaborativa, muy amorosa con el vínculo de 'su amor' con sus hijas, no?", reflexionó sin filtro Yanina.

Allí, sumó que Suárez "fue a la juguetería de Nordelta, habló con una de las empleadas, y le dijo que iba a ir con las dos niñitas el fin de semana que le tocaban a Mauro para 'regalarles' juguetes con la guita del padre. Y le pidió que le sacara fotos robadas para viralizar y que Wanda reviente. Estamos de acuerdo que estamos hablando de 2 niñas, no? Ella también las usa".

Asimismo, Yanina Latorre, recordó que la China también estaba "organizando un almuerzo en Gardiner el domingo 16, con fotógrafo y periodista avisado, para sacar fotos y publicar", lo que finalmente no ocurrió. "Todo quedó truncado en el ascensor gate. Wanda está obsesionada con la nipona, pero la nipona también. Y estos planes son pura maldad", concluyó Latorre.

Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con Wanda Nara tras el cruce con Mauro Icardi

El pasado lunes 17 de marzo, Yanina Latorre debutó como conductora en Sálvese Quien Pueda (América) y por supuesto que uno de los temas principales del programa de la fecha fue el escándalo ocurrido ese fin de semana con Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador.

En este contexto, la conductora hizo una cronología de los hechos que protagonizaron Mauro y Wanda y contó la conversación que tuvo con la mediática, una vez que la misma la desbloqueó de WhatsApp.

Mientras debatían acerca de los videos que se difundieron de las menores con Icardi, Yanina reveló que el material fue compartido por Wanda y que incluso así fue que ella lo recibió.

“A mi me lo mandó Wanda, ella me tenía bloqueada del teléfono, de repente me aparece y me los mandó primero en bombita. Después me los mandó en crudo”, aseguró la conductora.

En ese sentido, contó la decisión que tomó para su programa SQP y explicó: “Yo elegí no pasar las imágenes porque creo que las vi en todos y no suman porque son dos criaturas, las vieron en todos lados y algunas las pasamos esa misma noche en el Instagram de LAM”.