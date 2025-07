Yanina Latorre aclaró si sigue en LAM tras la ardiente interna con Marixa Balli

"Hasta este momento que pasó esto con Marixa, nunca había pasado. Estoy en LAM hace diez años. Yo jamás pedí conducir, creo que me lo gané por laburo, fidelidad o trayectoria o por estar con Ángel. El que se para, los demás tienen que remarla, ese día el programa tiene que salir", continuó firme Yanina Latorre.

Y cuestionó la actitud que tomó su compañera Marixa Balli al enojarse: "Estuvo mal en no remarle a Pepe y quedarse callda. Ya estuvo mal el día que estuvo Mariana Fabbiani y ella tampoco fue porque le molestó. Ella creyó que después que yo me fui a mi programa como reemplazo de Ángel iba a quedar ella y ahí no hay nadie fijo. Pepe me gusta más como conductor".

Sobre el final, Yanina Latorre aclaró cuál será su futuro televisivo y despejó cualquier duda: "Hasta fin de año le dije a Ángel que sigo y después vemos el año que viene lo que hacemos. No me voy de LAM, de América ni de SQP, tengo tres años firmados con el canal".

La furia de Marixa Balli tras ser bajada la conducción de LAM por Pepe Ochoa

"No estoy odiada, no estoy buscando ese lugar, ¿ok? Entonces no, nada que ver", dejó en claro Marixa Balli el pasado viernes en charla con el propio Ángel de Brito y Pepe Ochoa en el streaming de El ejército de la mañana (Bondi Live).

"No quiero conducir más LAM a partir de ahora, tendré mis motivos, pero no quiero. Reconozco que no soy periodsita pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Angel se va de vacaciones digan: qué cara de tu... Nada que ver", explicó la ex vedette.

"Diez minutos antes me llamaron para conducir y después te llamaron a vos. Con Pepe todo bien, me molestó la actitud de decirme que era demasiada información Vicuña, Icardi, lo de Nico Vázquez. Eso y decirme tarada es lo mismo. Tengo 45 años de trayectoria. No me gusta que me digan cosas desubicadas porque soy una profesional", siguió enfurecida.

Y cerró: "Me dijeron a cuatro cuadras del canal que tenía que conducir y dije bueno ok. Terminé de estacionar y me dijeron no que es mucha información. No me subestimen, lo que no quiero es que me jodan porque tengo un nombre y soy una profesional".