Yanina Latorre fue letal con el look de Flor Vigna en la foto del Bailando 2023

"Nos dijeron azul no, blanco no, verde no, brillos no, porque habían diferentes fondos para las fotos individuales", señaló el periodista. "¿Y qué te pareció el look de Flor Vigna?", le preguntó Ximena Capristo.

“No soy especialista en moda. Tiene un lomazo, pero me parece que no se lucía”, expresó Ángel. Yanina Latorre redobló la apuesta y fue tajante. “No hace falta ser especialista, un horror lo que se puso”, retrucó la angelita. "No quería cortar con su estilo musical”, sostuvo Marixa Balli.

Yanina Latorre cruzó a una figura del Bailando 2023 que evitó ir a LAM por un insólito motivo

Esta semana se llevó a cabo la foto del Bailando 2023. Todas las figuras concurrieron al Hipódromo de Palermo para el lanzamiento del certamen más famoso de la pantalla chica.

Al aire en LAM, Ángel de Brito mostró el backstage del evento, que dejó varias perlitas. Yanina Latorre, que estaba en el piso del programa, explotó indignada cuando vio a una figura, que tuvo una actitud cuestionable.

¿De quién hablamos? De Fernanda Sosa. La modelo no quiso estar en LAM cuando Yanina reemplazó a Ángel de Brito en la conducción.

Ángel encontró a la diosa uruguaya en el back de la foto del Bailando 2023 y le trasladó la inquietud de la angelita, que quería saber por qué no quiso ir al programa cuando ella estuvo como conductora.

"Se queja Yanina porque no quisiste ir cunado yo no estaba en LAM", le dijo el periodista. "Si bueno, sos el conductor, el principal, ¿cómo no voy a ir cuando estés vos?", le contestó Fernanda Sosa.

"Con el relleno no vas", comentó Ángel. "Si yo soy relleno, esta no tiene ni por dónde empezar", retrucó Yanina, molesta con la actitud de la uruguaya.