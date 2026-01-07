Yanina Latorre hizo subir el rating de MasterChef Celebrity: cuánto promedió el ciclo de Wanda Nara
En la noche del martes, Yanina Latorre hizo su debut en MasterChef Celebrity y logró que el ciclo de Wanda Nara llegara a uno de sus mejores promedios de los últimos días. El detalle.
7 ene 2026, 09:30
Yanina Latorre hizo subir el rating de MasterChef Celebrity: cuánto promedió el ciclo de Wanda Nara
Había gran expectativa alrededor de la participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe), en reemplazo de Maxi López. La conductora de SQP había adelantado algunos detalles, que tuvo un cruce picante con La Joaqui y que le había ido bastante bien.
El día llegó y el programa debut salió al aire, logrando uno de los mejores promedios de los últimos días para el ciclo que conduce Wanda Nara.
De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity registró una media de 12.4 puntos con picos de más de 13. Fue lo más visto del día y el único programa que superó los dos dígitos en la televisión argentina. Cabe destacar que el reality de cocina venía obteniendo en los últimos días promedios de entre 8 y 11 puntos.
En frente, en El Trece se emitió la película "007 Sin tiempo para morir" en el ciclo El Mundo del Espectáculo que alcanzó los 2.9 puntos de rating.
Cómo fue el picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y Wanda Nara en MasterChef Celebrity
La conductora de SQP, en América TV, llegó al reality culinario más famoso del momento y le reclamó a Wanda Nara, conductora del ciclo, sobre un bloqueo en una red social.
Además de hablar acerca de la supuesta pelea con La Joaqui por Valentina Cervantes, Yanina Latorre le preguntó por qué la tenía bloqueada.
“Estamos bloqueadas”, expuso la presentadora. De todas formas, la mediática fue por más y arrojó:“Vos me bloqueaste a mí, reina”. En ese instante, Nara retrucó y aseguró que “le hizo un favor en bloquearla de Instagram”.
De esa manera, la conductora del reality le pidió que le hable por la red social de Instagram y le aconsejó que “se haga una cuenta trucha”. “Lo que me faltaba, hacerme una cuenta por vos”, manifestó la panelista y luego agregó: “Desbloqueame”.
Qué participantes subieron al balcón este martes 6 de enero
Chino Leunis
Susana Roccasalvo
Yanina Latorre
Qué participantes recibieron el delantal gris este martes 6 de enero