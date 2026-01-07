Yanina Latorre hizo subir el rating de MasterChef Celebrity: cuánto promedió el ciclo de Wanda Nara

Yanina Latorre con Wanda en MasterChef

Cómo fue el picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La conductora de SQP, en América TV, llegó al reality culinario más famoso del momento y le reclamó a Wanda Nara, conductora del ciclo, sobre un bloqueo en una red social.

Además de hablar acerca de la supuesta pelea con La Joaqui por Valentina Cervantes, Yanina Latorre le preguntó por qué la tenía bloqueada.

“Estamos bloqueadas”, expuso la presentadora. De todas formas, la mediática fue por más y arrojó:“Vos me bloqueaste a mí, reina”. En ese instante, Nara retrucó y aseguró que “le hizo un favor en bloquearla de Instagram”.

De esa manera, la conductora del reality le pidió que le hable por la red social de Instagram y le aconsejó que “se haga una cuenta trucha”. “Lo que me faltaba, hacerme una cuenta por vos”, manifestó la panelista y luego agregó: “Desbloqueame”.

Embed

Qué participantes subieron al balcón este martes 6 de enero

Chino Leunis

Susana Roccasalvo

Yanina Latorre

Qué participantes recibieron el delantal gris este martes 6 de enero