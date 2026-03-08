Daniela Celis y Thiago Medina contaron la verdad del enigmático anuncio con un revelador video

Y remarcaron que priorizan llevarse de la mejor manera por el bien de sus dos hijas: "Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos somos padres y nos vamos a llevar bien toda la vida. Nos vamos a tener que ver siempre y elegimos llevarnos bien. Es llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos y hay momentos que nos amamos".

"Pero eso, nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos. Queremos dar el mejor ejemplo", finalizaron ambos en la grabación donde se los ve relajados sentados en el sillón.

Daniela Celis acompañó de cerca a su ex tras el grave accidente en moto que sufrió en septiembre de 2025 y por el que estuvo varias semanas internado y tras ese complicado momento siguen mostrándose juntos como familia.

El romántico regalo de Thiago Medina a Daniela Celis por San Valentín con un sorpresivo detalle

Daniela Celis mostró desde las redes sociales el romántico gesto de Thiago Medina y un particular detalle del regalo por el Día de los Enamorados no pasó desapercibido entre sus seguidores

La ex participante del reality Gran Hermano compartió el impresionante regalo que recibió de parte de su ex y padre de sus hijas gemelas.

Se trata de un enorme oso de peluche, un ramo de rosas, una caja de bombones y una lluvia de golosinas y snacks que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Junto a la imagen, Pestañela dejó una profunda reflexión que sorprendió a muchos donde hace referencia al vínculo que mantienen pese a ya no estar juntos como pareja.

“Siento que estoy promocionando muchas marcas gratis, pero imaginate tenerlo de novio. Sí, somos ex. Pero por siempre compañeros de vida”, aclaró Daniela Celis remarcando que con Thiago Medina continúan separados pero unidos por sus hijas.

Mientras tanto, el regalo de Thiago volvió a dejar en claro que, aunque el amor de pareja terminó, el vínculo entre ellos sigue más fuerte que nunca.