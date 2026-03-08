El video con la divertida y tierna charla de Roberto García Moritán y su hija Ana: "Sospechoso"

"Voy a quedarme en el living", le decía la niña. "¿No te da miedo quedarte sola? ¿Vas a llenar la casa de amigos?", le preguntó el empresario. A lo que Ana le dijo con total ternura: "No. ¿Cómo voy a llenar la casa si no tengo teléfono?".

"Ok, ¿te quedas acá tranquila y no vas a hacer lío y desordenar nada?", insistió Roberto. "No pero si ya está desordenado mi cuarto hace mucho tiempo y cuando volves me castigas pero yo no hice nada. No puedo cocinar no tengo teléfono, cómo voy a pedir comida? No voy a comer nada que no sea sano, solo frutas. Uvas y me las como", le decía la niña con absoluta ternura.

Y Roberto García Moritán comentó antes de abrazar a su hija: "Yo estoy empezando a sospechar que tenés ganas que me vaya y quedarte sola, no vas a desordenar nada, vas a comer cosas sanas y no vas a llamar a amigos, es muy sospechoso todo".

La publicación se llenó de comentarios a puro amor por parte de los seguidores tras ese diálogo entre padre e hija: "Que hermosa! Cómo va a invitar a sus amigos si no tiene el teléfono. Esperá a que lo tenga", "Es muy linda como su mamá", "Es una dulzura", "Amo escucharla así con su papá", comentaron los usuarios maravillados con las respuestas de Ana.

Embed

Qué contrato firmó Roberto García Moritán con Pampita antes de casarse

Roberto García Moritán dio detalles en Polémica en el bar (América Tv) sobre el acuerdo legal que selló su matrimonio con la modelo Pampita en noviembre de 2019.

"Firmé el prenupcial", admitió el empresario, confirmando las versiones periodísticas sobre ese acuerdo legal que circularon desde el inicio de la relación en el año 2019.

Moritán explicó que la separación legal resultó un proceso sencillo debido a este acuerdo previo y sostuvo que el divorcio fue "medio exprés", gracias a la previsión que ambos tomaron antes de pasar por el registro civil.

"Lo conversamos y me pareció una buena idea", señaló el empresario con absoluta tranquilidad sobre aquel acuerdo que llegó con su ex pareja para dar el paso del casamiento.