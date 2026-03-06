Pamela David y Yanina Latorre se sumaron a las críticas contra Laura Ubfal: “Ella te subestima porque..."

TW Yanina Latorre sobre Laura Ubfal y Pamela David

La situación tomó un giro inesperado cuando Pamela David decidió llamar en vivo a Yanina Latorre desde su propio teléfono celular para hablar del tema al aire. Apenas comenzó la charla, la panelista no dudó en lanzar una pregunta directa: “Laura se mete con Lussich, con Pallares, conmigo, con todos los panelistas. ¿Te contestará a vos?”, disparó con su habitual estilo frontal.

Entre risas, Pamela respondió: “Me da miedo que sí, porque es difícil, porque se mete con todos, pero no hay nada más lejos de la realidad”.

Luego, Yanina profundizó su punto de vista y explicó por qué considera que no es sencillo compartir espacio con Ubfal. “Lo sé: es buena periodista, buena persona, pero es difícil trabajar con ella. Cuando tiene un dato empieza a hablar y, cuando termina, no le contesta a nadie. Uno opina o le suma una información y ella sigue”, aseguró.

En ese sentido, Pamela David coincidió con su colega y recordó situaciones similares. “Eso me pasaba a mí, no escucha. Lo estoy diciendo ahora, no se lo dije a ella”, reconoció.

Finalmente, Latorre amplió su análisis y sostuvo que la periodista suele subestimar las opiniones de otros integrantes de los paneles. “Ella te subestima porque cree que los demás no tienen idea y no saben nada. Para mí es una de las mejores periodistas del medio, el tema es también respetar la información del otro, sobre todo de la gente joven. Ella debe haber sido joven un día y debe haber empezado en algún momento. El que está sentado en un panel tiene que poder debatir con ella”, planteó. Y cerró con otra observación: “Lo que sí noto es que se le anima a algunos y a otros no”.

Vale recordar que en las últimas semanas Laura Ubfal también mantuvo enfrentamientos públicos con otros colegas del ambiente, entre ellos Pampito y Marisa Brel, episodios que volvieron a poner su estilo directo en el centro de la discusión mediática.

Cuál fue el furioso descargo de Adrián Pallares contra Laura Ubfal por sus dichos sobre Intrusos

Sobre el final de Intrusos (América TV) de este jueves, el clima en el estudio cambió por completo y el programa cerró con un momento de fuerte tensión. Adrián Pallares tomó la palabra y lanzó duras críticas contra Laura Ubfal, luego de escuchar los comentarios que la periodista había hecho en LAM (América TV) sobre el funcionamiento del histórico ciclo de espectáculos.

Todo comenzó cuando en el programa de Ángel de Brito, Ubfal recordó el paso de Flor de la V por la conducción de Intrusos y destacó que la actriz y conductora tenía un vínculo muy bueno con el panel, equipo del que ella misma formó parte. Sin embargo, ese análisis no cayó nada bien en Pallares, que decidió responder sin rodeos al aire.

Visiblemente molesto, el conductor fue directo contra la periodista y no midió sus palabras. "Ayer la escuchaba a Laura Ubfal, viuda de Intrusos Laura. Soltá Intrusos. Si era tan lindo las autoridades no nos hubieran llamado a nosotros", disparó con ironía, dejando en claro su malestar por las declaraciones.

Lejos de bajar el tono, Pallares redobló la apuesta y siguió cuestionando los comentarios de Ubfal. "Nosotros tenemos buena onda, o por lo menos, personalmente, yo tengo buena onda con vos. No chicanees al pedo. A mí no me chicanees al pedo con eso", remarcó, marcando distancia de cualquier tipo de provocación.

El conductor insistió con su postura y sostuvo que la periodista suele desestimar el trabajo actual del programa. "Ya está, dale con lo mismo. Subestimás todo el tiempo. Faltar el respeto. Ya está, terminala un poco. Si nosotros no decimos nada. Dejá de ser viuda de Intrusos", lanzó, visiblemente incómodo con la situación.

En medio del intercambio, Rodrigo Lussich intervino con un intento de bajar la tensión y resumió la situación con una frase corta: "Son etapas". Pero la calma duró poco porque Pallares volvió a responder y reforzó su postura.

"Qué bueno que la pasaban bien. No se notaba el aire. Discúlpenme porque estuvieron durante un año matándose, así que cuéntenselo a otros", expresó, en referencia a las internas que, según su visión, se vivían en esa etapa del ciclo.

Antes de cerrar el tema, el conductor dejó una última frase que volvió a encender la polémica: "Tenemos la misma producción de antes que nos cuenta todo lo que pasaba", sentenció, dejando abierta una nueva controversia alrededor del histórico programa de espectáculos.