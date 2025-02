Mauro Icardi y La China Suárez explotaron con un mensaje letal contra Yanina Latorre: "Jamás arreglaría..."

image.png

Aunque no nombra a la panelista, La China hace referencia al juicio que le inició años atrás. "Después tu abogada llama al mío para pedirle, por favor, que arreglemos así no vamos a juicio", advierte.

Desafiante, la actriz remarca que no tiene intenciones de llegar a un acuerdo con Yanina: "Jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último. Así tenga que esperar. Voy y yo sabemos que mi juicio no es solamente por hablar de mi vida".

En otra parte de su descargo, La China hace una dura acusación contra la angelita: "Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa, con mis tres hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección y el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc".

En simultáneo con el posteo de su pareja, Mauro Icardi también escribió un mensaje dedicado para Yanina Latorre. El jugador se indignó porque la panelista subió una foto de la actriz luciendo una bata y dijo que esa prenda pertenecía a Wanda Nara.

"Yani, amor, a ver si empezas a hablar con un poco de data e información cierta. Todo bien con que quieras hacerla la mediática e informante, pero hace rato estás perdiendo credibilidad", comenzó diciendo el futbolista.

"La batita de Hello Kitty era rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces). Y no va solo por esto. Hace tiempo que venís errando a casi todo lo que hablas de mí y de la Oriental o Nipona, como le decís vos, ya que no la podes nombrar", continuó.

Al finalizar, Icardi comparó a Yanina con Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, amiga íntima de Wanda. "Dale amor, un poquito más, que vos podes. Estás pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gachi, Pochi", cerró.

La actitud de la China Suárez con Fernando Muslera, amigo de Icardi, que generó fuertes reacciones

Tras haber oficializado su relación, La China Suárez y Mauro Icardi están disfrutando a pleno de su historia de amor. Hace unos días, la actriz y el jugador estuvieron en Milán, donde él vivió durante años con Wanda Nara, y luego fueron a Turquía.

En las redes sociales compartieron algunas fotos de su estadía en Estambul. El futbolista y su pareja estuvieron cenando con Fernando Muslera y Lucas Torreira, que también juegan en el Galatasaray.

Este lunes en Mañanísima (El Trece) mostraron las imágenes de La China y Mauro Icardi en Turquía. En el programa de Carmen Barbieri advirtieron un dato no menor.

Horas después de ese encuentro, la actriz empezó a seguir en Instagram a Muslera y su mujer, Patricia Callero. Enseguida, las redes sociales estallaron con bromas y memes al respecto.

Lo más curioso fue que Wanda Nara se di cuenta del movimiento 2.0 de La China y dejó de seguir a ambos. "La China empezó a seguir a Muslera y a la esposa en las redes. Al darse cuenta, Wanda Nara los dejó de seguir automáticamente", señaló Estefi Berardi en el programa de Carmen Barbieri.