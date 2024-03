Yanina Latorre ninguneó en vivo a Viviana Colmenero y la fulminó: "No me llega ni a los talones"

Ahora, la mujer de Diego Latorre disparó: "Vive colgada de mí. No soy contricante de ella, no me llega a los talones. No me inventó, si tengo que decir que alguien me inventó fueron Jorge Lanata y Ángel de Brito".

"En el año 2013 yo era columnista de espectáculos de Lanata. Había trabajado con el Pelado López, caí en las garras de (Susana) Roccasalvo, estaba en el Bailando en el 2013. Había hecho dos programas de radio con Cristina Pérez, después estuve con el Gato Sylvestre, y con (Eduardo) Feinnmann", relató Yanina sobre sus trabajos.

"Yo ya me había peleado con Mariana Nannis, con el país entero", agregó sobre sus enfrentamientos mediáticos. Ahí, una de las panelistas le preguntó: "¿Por qué le respondés a Viviana Colmenero?".

"Porque soy solidaria. Porque yo hago ayuda al emprendedor en Twitter y en Instagram y ahora hago ayuda al emprendedor en LAM. Si ella mañana pega dos portales... pobre, un streaming", lanzó.

Por último, Yanina opinó de Colmenaro: "Ella no llegó a nada, entonces en lugar de pegarme a mí, que se plantee por qué ella no tiene un contenido suficiente para haber seguido en los medios".

La filosa reacción de Yanina Latorre ante las disculpas de Diego Brancatelli: "La próxima..."

Tras el fuerte cruce que protagonizaron Yanina Latorre, Diego Brancatelli y Horacio Cabak, el periodista de C5N decidió pedir disculpas a sus colegas y la angelita contestó con una filosa advertencia.

Lo cierto es que en las últimas horas, los periodistas se apuntaron entre ellos sacando a relucir ciertas cuestiones personales y supuestas infidelidades. Pero cuando todo se fue de las manos, Brancatelli hizo su descargo a través de X.

"Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite. Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos", fueron algunas de sus palabras además de dirigirse personalmente a cada uno.

Disculpas de Diego Brancatelli

Incluso, también se disculpó con Diego Latorre, quien quedó envuelto en medio del escandalo por las palabras de Brancatelli. "De hecho metí a Diego Latorre en el medio a quien admiro y respeto. No estuvo bien. Repito", mencionó.

De esta forma, al ver su descargo, Yanina se expresó a través de la misma red, y aunque aceptó sus disculpas, no pudo evitar dejar un último mensaje picante. "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá q tenes el culo muy sucio Disculpas aceptadas", contestó.