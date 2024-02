Yanina Latorre arremetió sin filtro contra Luciana Salazar: "Pegó un laburito en el piso de..."

Embed

Y agregó: "No te hostigué, no te difamé ni injurié porque nunca di data tuya porque no hay. No hablé de tu hija y su identidad. Vos dijiste que (Martín) Redrado te ayudaba a mantenerla y un día se cansó. Y yo opino que está en su derecho, y que es más digno que vayas a laburar y la mantengas a que le estés mangueando guita a él. Eso no es hostigarte, es decir la verdad, pero a veces molesta".

"Si quisiera difamarte diría un montón de cosas que sé, y no las digo porque no me interesás. Pero vos, como no tenés nada que hacer, no tenés talento y no servís para nada, cada tanto pegás tres portales. No es obsesión, pero a veces me generás violencia. Cuando te leo después de 22 años seguir reclamándole guita a Redrado y seguir hablando mal de él... Seguí haciéndome juicios que no van a llegar a nada, me das lástima", sumó.

Más adelante, Yanina disparó muy irónica: "Me están diciendo que Lulita pegó un laburito dos veces por semana, en el piso de arriba de Pizza Cero, en Avenida del Libertador... por si los noteros quieren ir a verla cuando sale del trabajo, todas las tardes va ahí".

Embed

La filosa reacción de Yanina Latorre ante las disculpas de Diego Brancatelli: "La próxima..."

Tras el fuerte cruce que protagonizaronYanina Latorre, Diego Brancatelli y Horacio Cabak, el periodista de C5N decidió pedir disculpas a sus colegas y la angelita contestó con una filosa advertencia.

Lo cierto es que en las últimas horas, los periodistas se apuntaron entre ellos sacando a relucir ciertas cuestiones personales y supuestas infidelidades. Pero cuando todo se fue de las manos, Brancatelli hizo su descargo a través de X.

"Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite. Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos", fueron algunas de sus palabras además de dirigirse personalmente a cada uno.

Disculpas de Diego Brancatelli

Incluso, también se disculpó con Diego Latorre, quien quedó envuelto en medio del escandalo por las palabras de Brancatelli. "De hecho metí a Diego Latorre en el medio a quien admiro y respeto. No estuvo bien. Repito", mencionó.

De esta forma, al ver su descargo, Yanina se expresó a través de la misma red, y aunque aceptó sus disculpas, no pudo evitar dejar un último mensaje picante. "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá q tenes el culo muy sucio Disculpas aceptadas", contestó.