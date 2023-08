Yanina Latorre respondió a las críticas por sus dichos hacia Antonela Roccuzzo

En aquel momento, sus declaraciones se viralizaron inmediatamente y hoy la panelista expresó: “Me comí un caramelito que nada que ver. Terapia picante es un programa de YouTube, que si lo ves entero no dije nada y lo vio todo el mundo”.

“Yo dije que Antonela era la más calladita, la mejor compañera y la única que no hacía escándalo. Que había dos tipos de botineras, la que llama la atención, demuestra y ostenta pero que ella no”, sostuvo.

Luego explicó el sentido de sus dichos y comparó la situación de Antonela con su vivencia personal. "Conté que el fútbol hoy sigue siendo tan machista como en mi época. Que vos sos la mujer de un jugador de fútbol. Yo, soy la mujer de Diego Latorre, uso su apellido y me chup.. tres huevos los que le bardean”, aseguró.

"Pero es verdad que te buscan y te mandan regalos y ropa porque sos la mujer de él y es así. A la que no le gusta que no lo mire", cerró y Ángel de Brito sumó: “Y todo lo que rodea a Messi, garpa”.

El polémico comentario de Yanina Latorre sobre Antonela Roccuzzo: "Un paso atrás"

Algunas semanas atrás Yanina Latorre fue entrevistada en Terapia Picante, un ciclo de entrevistas donde comen alitas de pollo mientras charlan de todo un poco. Y lo cierto es que en un tramo de la conversación se refirió a Antonela Roccuzzo y el rol que cumple en la vida de su marido, que no pasó desapercibido por los internautas.

Fue precisamente cuando el conductor le consultó sobre los momentos más duros en la vida de una botinera, y Yanina no dudó en responder fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua. “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento porque crie a los chicos”, comenzó diciendo la mujer de Diego Latorre.

Pero inmediatamente se refirió a la esposa de Leo Messi para ejemplificar sus palabras. “Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi, a ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porqué está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando pero está siempre un paso atrás del jugador”, disparó sincera Yanina desde su punto de vista.

Lo cierto es que al viralizarse estas declaraciones, desde Twitter salieron a defender a la primera dama del fútbol.

“Si sola se ganó que la gente la ame por lo buena persona que es”, “No sabe que para cuando se puso de novia con Messi la que tenía la guita era ella”, “Anto nunca usó el apellido de su esposo”, “Haaaa bueeee habló la empresaria por medios propios jajaj”, “Con la primera dama NO!”, fueron algunos de los muchos comentarios que dejaron en la red social de la X.