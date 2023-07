Las fotos de las paradisíacas vacaciones de Diego y Yanina Latorre por Europa

La rubia, además, aprovechó sus redes para mostrar sus distintos looks, ideales para afrontar las altas temperaturas del verano europeo. Yanina lució distintas bikinis super cancheras y vestidos frescos y elegantes.

La pareja día a día sube a sus historias de Instagram las distintas aventuras que está viviendo por el viejo continente para mantener al tanto a sus fanáticos.

El gesto de Mariel Di Lenarda que provocó la indignación de Yanina Latorre: "No estás para..."

Yanina Latorre fulminó a Mariel Di Lenarda después de que la periodista se llevara el premio Martín Fierro 2023 a Mejor panelista. En su programa radial, la rubia criticó a Di Lenarda por haberse bajado a último momento de la entrevista que tenían pautada.

"Tuvimos un pequeño inconveniente con el entrevistado, y yo voy a blanquear todo", comenzó diciendo Latorre en su programa. "Yo había hablado con Mariel Di Lenarda. No la odio ni hay una competencia directa. Para mí, un panelista es el que trae información, que trae primicias, que debate mucho y tiene un personaje marcado. Yo suelo marcar agenda en lo que hago en LAM. Eso no quita que Mariel no sea una excelente panelista, eso queda a gusto del que vota", opinó.

"Yo ayer la invité para hoy al programa. Me parecía divertido, es divina, me cae bien y encima tengo re buen vínculo con ella. La invito, ella estaba fascinada, esto es un juego también, hacemos un show, esto es radio, televisión...", contó.

"Anoche, después del programa de LAM, donde se habló todo el programa bien de Mariel, ella le escribió a mi productora y le dijo 'Mirá, lo estuve pensando, mejor mañana no voy a ir... lo hablé con mi jefe de Radio Mitre y es mejor no ir por acá...'", reveló la panelita de LAM.

Ahí, Yanina, sin filtro, disparó: "Mariel, amor de mi vida, yo no tengo nada que ver, no te hice la nota, me alegro que hayas ganado. Pero con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para tele, ni para ser panelista".

El lunes, en LAM, el cronista Santiago Sposato hizo una nota con Di Lenarda y fue demasiado honesto con la periodista: "Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina (Latorre) en el panelismo". La nota tuvo muchísima repercusión y Sposato recibió varias críticas de parte de sus colegas. Por eso, más tarde, el cronista le pidió disculpas a la ganadora del Martín Fierro.