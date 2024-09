Yanina Latorre reveló una interna con Pampita y la liquidó: "Es mucho más grave de lo que pensamos"

"Y yo la verdad que contestar el teléfono a Pampita para que me putee... no le contesté. Yo primero siempre voy a la fuente: 'tengo esta data, la voy a contar, cuál es tu versión'. No me contestaste, jodete", resaltó.

Y disparó: "Después empiezan a llamar, y yo ¿por qué me voy a fumar la puteada? Putealo a tu marido que te cagó y es chorro". "Yo cuando Diego (Latorre) me cagó no puteé a los periodistas, lo puteé a Diego. El periodista es un medio, más cuando tenés certificado, tenés pruebas", agregó.

Por último, la rubia destacó: "Pampita ha salido a hablar siempre, evidentemente ahora no habla porque es mucho más grave de lo que pensamos".

Pampita y Roberto García Moritán, separación definitiva y los detalles de un divorcio explosivo

Este miércoles, después de especulaciones en torno a la relación, en DDM confirmaron que la separación de Pampita y Roberto García Moritán es definitiva. Incluso, se supo que estarían dando los primeros pasos para firmar el divorcio.

En el programa de Mariana Fabbiani se hicieron eco de la información que brindó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. "La separación es definitiva. Avanza el divorcio", escribió el conductor.

En DDM señalaron que Pampita tiene previsto hablar a fondo del fin de su relación con el padre de su hija, Ana Moritán, en el programa de Susana Giménez en Telefe.

Los rumores de crisis vienen resonando hace varios días en los medios. La modelo decidió guardarse y no hacer declaraciones, mientras que el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires reconoció cortocircuitos, pero desmintió separación alguna.

"No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero NO estamos separados", afirmó García Moritán apenas aparecieron las versiones de crisis.

Pampita y García Moritán llevan 5 años juntos. La modelo se casó con el empresario en noviembre de 2019 y, el 22 de julio de 2021, nació su hija en común, Ana García Moritán.