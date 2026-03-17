Yanina Zilli reveló cuántas veces tuvo intimidad con Luis Miguel y chicaneó a Andrea del Boca

Además, lejos de idealizar su experiencia, también relativizó el vínculo y le bajó el precio al cantante como amante, al asegurar que le pondría “un siete” y que no fue algo “para tirar cohetes”.

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Qué dijo Andrea del Boca de Luis Miguel

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada, un momento musical terminó dando lugar a una escena cargada de picardía. Mientras sonaba “Sueña”, uno de los clásicos interpretados por Luis Miguel, Andrea del Boca aprovechó el clima distendido para deslizar un comentario que no pasó desapercibido.

La actriz hizo una insinuación sobre su pasado sentimental vinculada al cantante, dejando entrever que habría existido algo entre ellos. Su comentario generó reacciones inmediatas dentro de la casa, donde varios participantes se sorprendieron y se sumaron al juego de especulaciones.

“Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, dijo Del Boca.

La declaración de amor despertó un fuerte enojo en Yanina Zilli, que no dudó en expresarlo durante una charla con sus compañeros en la habitación. "Yo estuve 2 años con Luis Miguel", dijo la exvedette, ninguneando a su compañera y el fugaz vínculo que habría tenido con el artista, según ella.