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Yanina Zilli reveló cuántas veces tuvo intimidad con Luis Miguel y chicaneó a Andrea del Boca

Yanina Zilli volvió a mostrar sus diferencias con Andrea del Boca y, esta vez, la chicaneó por la cantidad de veces que habrían tenido intimidad con Luis Miguel.

17 mar 2026, 23:51
Yanina Zilli reveló cuántas veces tuvo intimidad con Luis Miguel y chicaneó a Andrea del Boca
Yanina Zilli reveló cuántas veces tuvo intimidad con Luis Miguel y chicaneó a Andrea del Boca

Yanina Zilli reveló cuántas veces tuvo intimidad con Luis Miguel y chicaneó a Andrea del Boca

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Zilli volvió a apuntar contra Andrea del Boca y reavivó una vieja rivalidad con declaraciones cargadas de ironía y provocación.

Relajada en la habitación, acostada y con un antifaz, Zilli repasó algunos episodios de su pasado amoroso y sorprendió al mencionar vínculos con figuras de alto perfil como Luis Miguel, Diego Armando Maradona, Ricardo Enrique Bochini y Martín Palermo.

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“Voy a decir la verdad: yo estuve 2 años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, lanzó con sorna desde la cama, provocando risas entre sus compañeros, entre ellos Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Luana Fernández.

Sus dichos no quedaron ahí. En referencia a comentarios recientes de Andrea, quien habría insinuado un acercamiento con el cantante mexicano, Zilli redobló la apuesta con una frase filosa:La otra (Andrea) se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola. Se la puso una vez sola y se hace la canchera (…) El pibe ni debe saber que se la puso, yo tuve una relación”.

Además, lejos de idealizar su experiencia, también relativizó el vínculo y le bajó el precio al cantante como amante, al asegurar que le pondría “un siete” y que no fue algo “para tirar cohetes”.

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Qué dijo Andrea del Boca de Luis Miguel

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada, un momento musical terminó dando lugar a una escena cargada de picardía. Mientras sonaba “Sueña”, uno de los clásicos interpretados por Luis Miguel, Andrea del Boca aprovechó el clima distendido para deslizar un comentario que no pasó desapercibido.

La actriz hizo una insinuación sobre su pasado sentimental vinculada al cantante, dejando entrever que habría existido algo entre ellos. Su comentario generó reacciones inmediatas dentro de la casa, donde varios participantes se sorprendieron y se sumaron al juego de especulaciones.

“Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, dijo Del Boca.

La declaración de amor despertó un fuerte enojo en Yanina Zilli, que no dudó en expresarlo durante una charla con sus compañeros en la habitación. "Yo estuve 2 años con Luis Miguel", dijo la exvedette, ninguneando a su compañera y el fugaz vínculo que habría tenido con el artista, según ella.

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