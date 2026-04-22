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¡Le dolió!

El duro golpe que sufrió Yanina Zilli antes de nominar en Gran Hermano

Yanina Zilli sufrió un fuerte golpe en la previa de la nominación en Gran Hermano y no pudo disimular el dolor ante las cámaras, en un momento que rápidamente se volvió viral.

22 abr 2026, 23:25
El duro golpe que sufrió Yanina Zilli antes de nominar en Gran Hermano
El duro golpe que sufrió Yanina Zilli antes de nominar en Gran Hermano

El duro golpe que sufrió Yanina Zilli antes de nominar en Gran Hermano

Yanina Zilli protagonizó un momento tan inesperado como incómodo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) justo antes de ingresar al confesionario para nominar, y terminó visiblemente dolorida frente a las cámaras.

La exvedette vivió un episodio impensado mientras se dirigía al cuarto donde todo se decide. En ese momento, caminaba concentrada, mirando a cámara y enviando saludos a sus seres queridos, cuando, sin darse cuenta, se golpeó contra una lámpara ubicada a un costado de la puerta. Con evidentes gestos de dolor, reaccionó al instante y exclamó: “Ay ”.

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Pese al inconveniente, Yanina se recuperó rápidamente del golpe, tomó aire y, sin darle demasiada importancia al episodio, siguió adelante con el juego. En cuestión de segundos recompuso la postura y traspasó la puerta donde hizo uso de su beneficio “3, 2, 1” otorgado por Martín votando a Yipio, Daniela de Lucia y Titi.

Sobre los fundamentos, expresó:A Yipio porque me parece que lo dio todo y es hora de un recambio; dos a Dani por lo mismo; y el tercero, que no lo tenía pensado, va para Titi, para ver si puede sumarse a una placa que puede ser fuerte e interesante".

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Cómo fue el episodio de Yanina Zilli y Franco Zunino en Gran Hermano

Un clip que comenzó a ganar fuerza durante el fin de semana en redes sociales reavivó la polémica dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

En esta oportunidad, todas las miradas apuntaron a Yanina Zilli y Franco Zunino, quienes quedaron bajo análisis tras protagonizar una escena que no pasó inadvertida para la audiencia.

En el material que se difundió, se los observa conversando en un clima distendido, pero un gesto puntual de ella —acariciándole la pierna— alcanzó para disparar una ola de comentarios. La secuencia se replicó rápidamente y despertó interpretaciones de todo tipo entre los seguidores del programa.

Mientras algunos lo leyeron como una actitud lúdica o de cercanía, otros cuestionaron los límites dentro de la casa y se preguntaron si se trata de una estrategia de juego o de una conducta que puede generar incomodidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que Zilli queda en el centro de la escena: su estilo directo y sin filtro la posicionó como una de las participantes más controversiales de la temporada.

En un reality donde cada gesto se observa con lupa, la dinámica entre ambos suma tensión y deja abierta la puerta a nuevas repercusiones en los próximos días.

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