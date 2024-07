Yate, amigos y paisajes: las lujosas vacaciones de Enzo Fernández en medio del escándalo

El principal apuntado fue Enzo Fernández, quien debió emitir luego un comunicado desde sus redes sociales aclarando lo sucedido y pidiendo las disculpas correspondientes del caso.

enzo fernandez vacaciones.jpg

En este contexto, el mediocampista de la Selección Argentina se tomó unos días de vacaciones luego de disputar la Copa América 2024 donde se lo vio rodeado de amigos, en un yate y disfrutando de increíbles paisajes al aire libre.

El futbolista del Chelsea de Inglaterra, junto a su esposa Valentina Cervantes y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, disfrutaron juntos de unos días de relax en familia.

En una de las postales se encontró con Marcelo Tinelli y su primo Luciano el Tirri. Enzo Fernández mostró también una imagen desde el avión abrazado y besando a sus hijos al regresar de ese lugar paradisíaco junto al emoji de un corazón.

Por su parte, su esposa reflejó una foto de sus dos hijos sonrientes en pleno vuelo y anunció: "Hola Argentina".

enzo fernandez hijos.jpg

enzo fernandez hijos 1.jpg

El pedido de disculpas de Enzo Fernández tras el escándalo por los polémicos cánticos

Enzo Fernández emitió un comunicado en inglés donde pidió disculpas por los polémicos cánticos que se conocieron en el video del plantel de la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América 2024.

"Quiero pedir disculpas por el vivo en mi Instagram durante los festejos de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", remarcó el mediocampista en el escrito arrepentido por lo ocurrido.

Y aclaró: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América. Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad".