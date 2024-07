La lista de los futbolistas de la Scaloneta que estarán en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Yanina Latorre informó cuáles de los ex compañeros de Paulo en la selección ya dijeron que sí y estarán presentes en la boda.

Ellos son: Ángel Di María, Enzo Fernández, Cuti Romero, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, quienes estarán en el evento con sus respectivas parejas.

De esta manera, Ángel Di María irá con Jorgelina Cardoso al casamiento de Oriana y Paulo, Enzo Fernández con Valentina Cervantes, Cuti Romero con Karen Cavaller, Leandro Paredes con Camila Galante y Giovanni Lo Celso con Magui Alcacer.

“Sé que Rodrigo De Paul está acá pero no tengo la confirmación de que vaya y los otros, que estaban afuera, decidieron seguir sus vacaciones por otros lados y no venir al casamiento. Ni siquiera Messi se tomó un avión”, agregó la angelita.

Cabe recordar que Paulo Dybala quedó fuera de la lista final de la Copa América 2024 pero formó parte de varias convocatorias de Scaloni anteriormente.

La ausencia inesperada y polémica en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Se viene la esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Pero en las últimas horas se supo que habrá una importante ausencia. Gaby Sabatini, tía de la cantante, no asistirá al evento, según información revelada por LAM.

La ausencia de la ex tenista ha destapado una picante interna familiar que ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito mediático.

“Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Latorre sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento del sábado 20 de julio.

Yanina Latorre dijo también que Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, se encuentra en una posición incómoda debido a su cercanía con su tía Gaby.

“Oriana, pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía. La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gaby, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”, indicó.

El conflicto se habría intensificado tras la muerte de la madre de Gaby y Ova, cuando surgieron desacuerdos sobre los recuerdos familiares.

“El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo”, añadió.

Además, Latorre mencionó que los amigos de Gaby Sabatini no ven con buenos ojos a la familia de Cathy y Ova, padres de Oriana. “Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”.

Por último, Yanina Latorre reveló cómo se enteraron de la ausencia de Gaby Sabatini en la boda: “¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.