Zaira Nara explicó cómo se creó su recordado tuit cuando se separó de Diego Forlán: "Una idea de..."

En el ciclo Noche al Dente, América TV, Zaira comentó cómo se gestó ese tuit icónico y reveló además qué periodista le escribió al instante para saber más del tema.

“Una vez cuando me peleé con una pareja... con mis amigas somos muy clan, como que te mirás y arrancamos, ni hace falta ni que me llamen", comenzó la modelo y conductora.

Y siguió: "Y en esta oportunidad, me había separado y había sido algo como bastante heavy, sobre todo para la edad que yo tenía que era 21 años y era como el fin de la vida. Levanté el teléfono, les dije a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz, así toda la ruta 2 y me dijeron ‘Así llorás y te descargás todo’. Y atrás venía mi hermana porque ella no se podía perder una. Nos siguió toda la ruta”, agregó la madre de Malaika y Viggo.

Y sobre ese mensaje, aseguró: “La cosa era cómo comunicarlo a los medios. Y ahí una de mis amigas me dijo: ‘¿Y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero lo puse con una inocencia…”.

“Fue una idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque ella lo tiró y se fue a preparar unos mates. Y cuando volvió yo ya lo había subido. Ni siquiera habíamos desayunado, me acuerdo literal. Me acuerdo que Ventura (Luis) me escribía”, finalizó Zaira Nara.

zaira nara diego forlan.jpg

Zaira Nara se reencontró con Jakob Von Plessen en el cumpleaños de Malaika tras la separación

Zaira Nara compartió un lindo momento familiar en el cumpleaños de su hija Malaika. La modelo y conductora celebró el fin de semana cumpleaños número 7 de su hija y allí se reencontró con su ex pareja, Jakob Von Plessen, de quien se separó en septiembre de 2022.

Desde las redes sociales, Zaira Nara compartió varias imágenes de lo que fue el festejo de su hija, fruto de su relación con el licenciado agrónomo, con quien también son padres de Viggo.

zaira nara 3.jpg

"Y Mali pudo hacer el cumple que soñaba. Momentos hermosos", reflejó en una de sus historias la hermana de Wanda, feliz por el evento que realizó y a puro agradecimiento a distintas marcas.

El festejo, que fue al aire libre y contó con muchos invitados, estuvo ambientado de una manera muy linda y con muchos dulces y colorido cotillón.

"Te amo con todo mi corazón", comentó Zaira en otra postal junto a su pequeña hija en su día más especial. Este evento marcó el rencuentro de Zaira y Jakob tras la separación.