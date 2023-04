Zaira Nara se reencontró con Jakob Von Plessen en el cumpleaños de Malaika tras la separación: las fotos

zaira nara 1.jpg

Desde las redes sociales, Zaira Nara compartió varias imágenes de lo que fue el festejo de su hija, fruto de su relación con el licenciado agrónomo, con quien también son padres de Viggo.

"Y Mali pudo hacer el cumple que soñaba. Momentos hermosos", reflejó en una de sus historias la hermana de Wanda, feliz por el evento que realizó y a puro agradecimiento a distintas marcas.

El festejo, que fue al aire libre y contó con muchos invitados, estuvo ambientado de una manera muy linda y con muchos dulces y colorido cotillón.

"Te amo con todo mi corazón", comentó Zaira en otra postal junto a su pequeña hija en su día más especial. Este evento marcó el rencuentro de Zaira y Jakob tras la separación.

La reflexión en las redes de Zaira Nara tras salvarle la vida a un hombre que quería suicidarse

Tras la información que brindó el periodista Pablo Montagna sobre cómo Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que quería tirarse al vacío desde un puente, la modelo y conductora reflexionó sobre el tema vía Twitter.

"Sigo sin poder creerlo. Tuvo un buen final. Pero no puede ser que una persona quiera quitarse la vida porque tiene deudas que no puede pagar ni hoy ni nunca. No puede alguien sentir que su vida no vale la pena al punto de querer quitársela por una razón económica", comentó movilizada tras lo vivido.