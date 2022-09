La sorpresiva reacción de Rodrigo Lussich al ver el desnudo de Luciano Castro

“Lo vamos a mostrar porque es un poema. Vine al programa por esto”, comenzó diciendo y Adrián Pallares remarcó: “Se puede ver al aire, pero con ciertos reparos”.

“En su momento se vieron imágenes privadas, pero esto es de la serie nueva donde Luciano Castro sale de la piscina y se va a bañar y está en cu.. y no solamente en cu..”, dijo Lussich, y agregó “Lo vamos a ver pero vamos a tapar el muñeco. Queremos muñeco”.

Al respecto, Paula Varela disparó para referirse a las partes íntimas de Castro como “la ratita”, y Lussich, sin filtro, cerró “tiene una rata con rabia. Es una rata que muerde con una mordida letal”.

Se viralizó una imagen de Luciano Castro desnudo

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó una imagen hot de Luciano Castro. En la foto, el actor está desnudo, apoyándose sobre la pared, en la ducha de un vestuario.

Los usuarios enloquecieron con el increíble físico del galán y muchos se preguntaron de dónde salió esa captura. Esa imagen pertenece a una ficción que se estrenó en Flow.

Se trata de la serie El buen retiro. La trama gira en torno a cuatro amigas que deciden mudarse a una casa, donde durante la convivencia saldrán a la luz varios secretos. Está protagonizada por Betiana Blum, Mirta Busnelli, Luciano Castro, Claudia Lapacó y María Leal.

En octubre de 2019, el galán estuvo en boca de todos por la filtración de un video íntimo. En ese entonces, Ángel de Brito se comunicó con el actor se mostró apenado por la viralización de ese material.

“Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean, desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, indicó el conductor de LAM.