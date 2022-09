Fuertes imágenes de Flor Vigna con Luciano Castro en un video inédito

La ex de Nicho Occhiato subió un video a su Instagram en el que mostró distintos fragmentos de videos con el ex de Sabrina Rojas, que repasan su historia llegando hasta el último viaje que realizaron juntos.

Para musicalizar el clip, la actriz eligió el tema "12x3 Remix", de Dekko, Micro TDH y Rusherking que tiene estrofas como "Tu me tocaste el alma y me sanaste, me hiciste amarme para poder amarte", una frase muy significativa que recuerda los dichos de Flor sobre Luciano cuando contó que él le enseñó a amarse y hasta que se redescurbrió "por un nuevo amor".

"Por más risas, por más momentos, por seguir aprendiendo y acompañándonos. Y ustedes, ¿a quién le dedicarían esta canción?", le dedicó la bailarina a Castro, muy romántica y cada vez más enamorada.

La reacción de Flor Vigna tras ser consultada por la escandalosa pelea con Nico Occhiato

Flor Vigna y Nicolás Occhiato quedaron envueltos en una polémica. Según trascendió, los conductores de El último pasajero habrían tenido una pelea luego de una grabación.

Algunas versiones indicaban que la novia de Luciano Castro no estaba muy cómoda con actual compañero y ex pareja. Ella lo habría notado "agrandado y soberbio".

Ahora, Vigna decidió enfrentar los rumores de un conflicto con Occhiato. Estefi Berardi contó en sus historias en Instagram que habló con su ex colega de Combate y le preguntó por el vínculo entre ellos.

“Hablé con Flor y me lo desmintió. Me dijo que, a pesar de ser tan diferentes, están contentos del equipo que son. Y que jamás hablaron a los gritos ni hubo reproches”, precisó la angelita.