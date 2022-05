MasterChef Celebrity ganó el Martín Fierro de Oro 2022

Embed

"Gracias a todos por acompañarnos, siempre. La intención es seguir generando ese vínculo emocional con todas las personas que nos siguen. Y MasterChef Celebrity ha demostrado que eso es posible. Gracias APTRA y felicitaciones porque esto es de todos ustedes", resaltó Darío Turovelzky, directivo de Viacom y Telefe, en el escenario.

Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Analía Franchín, Juariu, entre otras ex participantes, subieron para acompañar al conductor a recibir el reconocimiento.

Germán Martitegui y Damián Betular, integrantes del jurado, estuvieron junto a Santiago en el escenario. Donato de Santis, en tanto, no fue a la gala porque se encuentra de viaje.

En la gran noche de los Premios Martín Fierro 2022, MasterChef Celebrity también se impuso como las categorías Mejor Reality y Producción Integral.

Cocineros Argentinos (TV Pública) fue elegido como Mejor programa de gastronomía en la noche de los Premios Martín Fierro 2022.

Juan Braceli, Luciano García y Juan Ferrara subieron al escenario del hotel Hilton para recibir el galardón.

Minutos después de conocerse que el programa había sido reconocido, Sofía Pachano, que fue conductora de Cocineros Argentinos, desató su enojo en su Instagram.

"Gracias @aptra_ok por este premio!! Gracias querido amigo @lucianogarciapasteleropor nombrarme, te amo", expresó, en referencia a uno de los pasteleros del ciclo.

Luego, Sofía encendió la polémica después de contar por qué no estuvo en la ceremonia.

"No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada", señaló.

La conductora se lamentó por no haber podido estar en la gran noche de la TV.

"No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martin Fierro", agregó.

Por último, Sofía manifestó que anhela poder estar en otra edición de los premios de APTRA. "Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible", concluyó.