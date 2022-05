Erasure canceló sus shows en Argentina pero convocó a DJ TSF para sus nuevos remixes

La fecha del reencuentro del grupo británico con sus fans argentinos iba a ser el 23 de julio en el Movistar Arena pero por la salud de los artistas se postergó.

DJ TSF

La última vez que Erasure pisó la Argentina fue en 2018 en el Luna Park cuando llegaron para presentar "Wordl Beyond" disco que recrea las canciones en forma orquestal de "Wordl be Gone" editado un año antes.

Así mismo el Dj santafesino, Julián Bauzá, bautizado por sus fanáticos como TSF (@tecnomansf), se consagra como el de mayor proyección internacional con la salida de su remix en el nuevo trabajo de Wolfgang Flür (uno de los miembros fundadores de Kraftwerk).

El single "Birmingham" incluye la voz de Claudia Brücken de Propaganda y el bajo de Peter Hook (Joy Division/New Order).