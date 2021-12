Agustina Casanova y su marido, Lautaro Mauro, enamorados en las playas de José Ignacio

Dueña de un cuerpo escultural y vestida con una bikini negra, sombrero estilo cowboy y gafas de sol, Agustina caminó por la arena con Lautaro. Y no faltaron los mimos y besos, registrados por PrimiciasYa.com.

"No entraría a un quirófano por estética. Entrar por estética a un quirófano, y que te anestesien, no lo haría, de hecho está de moda no hacerse determinados retoques que antes sí", afirmó Agustina Casanova hace unos días en una entrevista, quién, además, realizó una valiosa reflexión de vida.

"Hay que vivir más liviano. Uno se hace problema por cuestiones que no valen la pena. Valió la pena que yo me haga tanto problema porque me rompí una uña o un dedo. Un buen ejercicio es pensar los problemas de esta forma", aseguró.

RS Fotos