Lali Espósito en la marcha del Día de la Memoria: qué otros famosos dijeron presente

En ese mismo marco, Díaz se mostró junto a Lali Espósito en medio de la multitud, y también compartió imágenes con Paula Carruega, Celina Font y Michel Noher, reflejando la participación activa de distintas generaciones del ámbito artístico.

Por su parte, Flor de la V también dijo presente en Plaza de Mayo, mientras que Pablo Echarri y Nancy Dupláa marcharon juntos, rodeados de banderas y consignas alusivas a la fecha.

Otro de los momentos significativos lo protagonizó Marcelo Subiotto, quien posó junto a una pancarta con el rostro del cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer, símbolo del compromiso histórico del mundo cultural con la memoria.

Además, Julieta Díaz también se fotografió junto a Daniel Hendler en plena movilización, en medio de una multitud que volvió a copar las calles en una fecha clave para la historia argentina.

En la antesala del 24 de marzo, Florencia Peña participó de la vigilia realizada durante la noche previa y dejó una reflexión profunda sobre el significado de la jornada: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido”.

Así, con una fuerte presencia del colectivo artístico, la conmemoración volvió a reunir voces y gestos que reafirman, año tras año, el pedido de memoria, verdad y justicia.

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Lali Espósito en la marcha por el 24 de marzo

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Lali Espósito en la marcha por el 24 de marzo (2)

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Flor Peña en la vigilia del 24 de marzo

¿Lali Espósito y Peter Lanzani se unen en un nuevo proyecto tras esta foto?

Una simple foto bastó para revolucionar a los fans y despertar todo tipo de teorías. Lali Espósito y Peter Lanzani volvieron a mostrarse juntos en una cena con colegas y el encuentro no pasó desapercibido: rápidamente surgieron rumores sobre un posible proyecto en conjunto.

El reencuentro se dio este sábado, en una reunión que reunió a grandes nombres del ambiente artístico. Además de los ex protagonistas de Casi Ángeles, participaron Carla Peterson, Juan Minujín, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic, conformando un verdadero “dream team” del espectáculo.

La imagen fue compartida en redes sociales por Javier Braier, director de casting y representante de actores, quien acompañó el posteo con una frase que sumó aún más misterio: “Nada más fácil que armar este encuentro…“.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en viralizarse y los usuarios reaccionaron con entusiasmo, humor y muchas especulaciones sobre lo que podría estar gestándose detrás de esa reunión.

“Dream team”, “Es como la selfie de los Oscars”, “Es el elenco de la peli en la que Lali y Peter son protagonistas”, “Todo el talento argentino junto en una foto”, “Con ese equipo a todos los mundiales”, “La selección argentina”, “Cuánto talento junto en una foto”, “Ay, qué lindos. ¿Será que se viene un proyecto?“, “La peli se arma sola”, “Javier dame una serie con este elenco, te lo pido, por favor”, fueron tan solo algunos de los mensajes que más se repitieron.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero la foto ya hizo lo suyo: instalar la duda y alimentar la ilusión de los fanáticos que sueñan con volver a ver a Lali y Peter compartiendo pantalla.