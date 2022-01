Christian Sancho contó cómo fue reencontrase con su padre biológico

Y comentó cómo fue aquel reencuentro: “Se dio porque yo casualmente iba a Miami, que él vive allá. Gente conocida nos contactó, viste que hoy por redes sociales es mucho más fácil. Yo le tengo mucho respeto, le agradezco haberme dado la vida, pero es una persona que no conozco tanto”.

“Había viajado con mi familia para ir a Disney, tenía un break de un mes, y tomé un vuelo, y cuando se dio esa posibilidad, tengo que ser un honesto, fue un abrazo de una persona que no conozco, pero había un cartelito que decía ´éste es tu papá biológico´. No sentí el abrazo de un padre, de alguien que es entrañable en tu vida. Porque todo eso es mi papá Juan”, continuó Christian Sancho.

Además, el actor recordó cómo se enteró de la situación con su padre biológico cuando era niño: “Me enteré a los siete años y para mí fue un cimbronazo a nivel madurez enorme. Me lo dijo mi mamá porque en aquel momento había una ley que decía que a los 7 años él podía venir a buscarme y me podía llevar. Era otra época en el año 1982”, señaló. Y rememoró: “Mi papá en 1977 adopta a una persona y en ese momento era muy juzgado él por su familia, por sus amigos. Y siempre le agradezco eso, fue una persona que me enseñó lo que es ser un hombre con todas las letras. Hablo de Juan, mi padre, no tengo otro”.

Christian Sancho lloró ante el mensaje de su hija Camille

Christian Sancho habló en marzo del año pasado de su hija Camille quien vive en el exterior junto a su madre, Valeria Britos, y se quebró al aire en el programa Vino para vos al ver un mensaje de ella vía video.

"Ya hace más de un año, la última vez que la vi yo me iba a Mar del Plata hace más de un año. Respeto mucho su decisión. Cada uno tiene su tiempo en la vida. Respeto y solidaridad. Más allá del amor. Nunca perder el respeto", señaló el actor.

Y agregó: "Hace mucho que no nos vemos, fue difícil ese proceso, fueron difíciles esos 20 años, hasta el día de hoy sigue siéndolo. A la distancia, no podemos encontrarnos, extraño sentarme a tomar un té con ella y charlar. Mis hijos me dieron una posibilidad de ser quien soy. Siempre pensé muchas cosas antes de hacerla y lo que no hice fue por ello, no solo en mi trabajo, entendí que una persona de poca edad te puede enseñar tanto, sobre todo amor".