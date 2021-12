"Mandá Play es un formato internacional, que se ha hecho en Chile y Uruguay, donde funcionó muy bien. Es súper divertido porque son juegos con temas de los '60s, '70s, '80s. Los participantes se dividen en dos equipos, con un famoso como capitán, y se enfrentan en diferentes desafíos sobre canciones populares", explicó sobre cómo será el desarrollo del programa.

Pichu mencionó que el proyecto le llegó tras su participación en Los Mammones, donde imitó a algunos artistas y desplegó todo su talento como cómico.

"Este programa me tomó por sorpresa. No estaba en mis planes. Este año me llamaron para estar con mis personajes en el piano con Jey Mammon. En América tenían este formato y pensaron en mí. Yo ya conocía de qué se trataba porque en Uruguay lo hace un amigo mío. Me dijeron '¿te copas'' y acepté enseguida", sostuvo.

A pocos días del debut, Pichu aseguró que se siente muy confiado. "Estoy tranquilo porque al aire tengo que ser yo. Además, venimos grabando algunos programas, me divierto muchísimo y eso es muy importante", remarcó.

Al hablar sobre esta nueva faceta, Pichu recordó que en sus inicios se probó como conductor. "En Uruguay, empecé como conductor en un programa para chicos. Después el destino me fue llevando por otros caminos", acotó.

Por último, el humorista se mostró entusiasmado por el inminente estreno. "Estoy muy agradecido a América TV y Jotax por la oportunidad. Es un programa para toda la familia. Les va a gustar mucho. Siempre digo: donde hay música, hay alegría", sentenció.