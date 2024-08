Jimena Barón se enojó con su novio Matías Palleiro y lo mandó al frente: "No podía no ir..."

A través de sus historias de Instagram, Barón subió varios videos explicando lo que pasó. En el primero, en el que se los ve con las valijas, la influencer escribió: “Matías no podía no ir al gimnasio. Casi perdemos el vuelo. Estamos peleados”.

“Llegamos literal corriendo. Me compra un café para hacerse el copado y que lo perdone”, agregó en otro. Luego, Barón se grabó con dos cafés y manifestó: "Quiere amigarse".

Una vez, en el vuelo, ya sentados, la artista expresó: "Ya nos amigamos". En las imágenes, ella le da un beso en la mejilla a su novio, quien lleva puesta una almohada de viaje.

La confesión de Jimena Barón y Matías Palleiro sobre el casamiento y las ganas de ser padres

Jimena Barón hizo una fuerte confesión sobre su relación con Matías Palleiro y revelaron si a futuro tienen ganas de casarse y formar una familia.

En una charla con Socios del espectáculo, El Trece, la cantante contó que con su hijo Momo y su pareja irán a esquiar una semana en el invierno y ahí la cronista le preguntó si tienen ganas de formar una familia.

"¿Están con ganas de ser padres algún día?", le preguntó a Jimena. Y la artista confesó: "Yo creo que sí, encima unos amigos están embarazados, así que me viene bárbaro tu pregunta".

"Obvio me dan ganas", respondió con seguridad Matías. Y sobre la posibilidad de una boda, Jimena Barón fue sincera: "El casamiento no nos interesa o yo le saqué las ganas de eso. Yo nunca soñé con eso. No sé si a él no le interesa o si ahora dice que no porque yo me dedicaba a decir por todas partes que no me gusta".

Además habló de su amistad con Emilia Attias, quien viene de separarse del Turco Naim: "Con Emilia nos reencontramos en un viaje en común y ahora nos vimos que está con más tiempo y explorando esto de ser mami soltera. Nos amamos siempre pero hubo un tiempo que no nos vimos".

"Está bárbara, es una bestia de mina, una diosa, una gran persona, no creo que dure mucho (soltera)", concluyó Jimena Barón.