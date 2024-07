La sorprendente relevación de Jimena Barón sobre la posibilidad de tener otro hijo

Mientras está de viaje en Chubut junto a su pareja y su hijo Momo, la actriz activó sus preguntas de Instagram y un seguidor le consultó: "¿Se vendrá pronto la mini Q o el mini J? Amo esta pareja".

Fue ahí cuando ella decidió utilizar el famoso meme de Rose en Titanic para graficar sus emociones y escribió: "Ustedes y la ginecóloga que no deja de preguntarme si no quiero congelar óvulos me hacen sentir así".

Además, en otra historia resaltó que está enfocada en otro proyectos personales y confesó: "Tengo tres canciones frenadas por temas ajenos hace mil así que decidí no hacerme mala sangre e irme a la chota hasta que se resuelvan. Quiero ir a ver ballenas que nunca fui y debe ser wow".

Jimena Barón sobre la posibilidad de tener otro hijo

El mal momento que vivió Jimena Barón con Momo en el aeropuerto de Miami

La cantante Jimena Barón llevó a su hijo Morrison a ver la final de la Copa América 2024 que tuvo lugar en Miami, pero resulta que al emprender la vuelta para Argentina, vivió una tensa situación en el aeropuerto.

Además de ver la gran final y festejar el triunfo de la Selección frente a Colombia, la actriz decidió disfrutar de unos días en las playas de Miami antes de volver a la rutina en la Ciudad de Buenos Aires.

Es por eso, que recién este miércoles armaron las valijas para volver, pero no todo salió como esperaban. “A Morrison lo agarró un oficial y le preguntó quién era yo, onda chequear si era la mamá o un niño siendo secuestrado (tal vez porque es italiano)", contó Jimena en sus historias.

Jimena Barón Momo aeropuerto Miami

“Momo dijo nervioso ‘ella es Jimena Barón’, ni siquiera es mi apellido del documento y se puso muy nervioso. El oficial le tuvo que preguntar si yo era la mama y él casi se cag… encima mientras yo lloraba de la risa, Dios”, finalizó.

En su relato, la cantante dejó en claro que se tomó la situación con humor y que fue solo un mal momento que lograron resolver rápidamente. Incluso, minutos después compartió una foto de Momo dentro del avión, listos para volver a casa.