Jimena Cyrulnik, enamorada y motorizada en Punta del Este

Jimena Cyrulnik

"La verdad es que prefiero guardar su identidad por que no es alguien del medio y él tiene un perfil muy bajo y me pidió que respete su anonimato. Sí te puedo contar que estoy muy enamorada y feliz desde hace un año y unos meses. Él ya conoce a mis hijos y al resto de mi familia y la verdad es que nos llevamos muy bien y marcha todo sobre rieles. Me siento plena y feliz, más no puedo pedir", le dijo Cyrulnik a Caras en esa oportunidad.

Y ahora, la conductora y empresaria se encuentra en Punta del Este disfrutando de unas vacaciones y realizó con una gran producción de fotos en moto con su marca de trajes de baño Xyrus y, además, se la vio muy enamorada con la persona que que hasta hoy prefiere preservar su identidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jimena Cyrulnik (@jimecyru)

Tras nueve años de relación, Jimena Cyrulnik se separó de Lucas Kirby

Jimena Cyrulnik se separó de su marido, Lucas Kirby. Luego de 14 años en pareja con el fotógrafo, la conductora y empresaria le puso punto final a su matrimonio, algo sorpresivo ya que eran una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico.

"Es verdad que me separé, pero prefiero no hablar ahora por respeto a mí familia. Llegado el momento hablaré del tema, gracias por comprender", señaló en esa ocasión Jimena en diálogo con PrimiciasYa.com.

Jimena Cyrulnik