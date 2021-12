“¿A vos te parece mal que se haya ido Juariu?”, le preguntó Claudio Pérez, conductor que reemplaza a Beto Casella en sus vacaciones, a Horacio Pagani. “A mí me parece que está guionado y mal actuado. Hizo un esfuerzo sobrenatural para llorar esa pobre piba que laburaba acá con nosotros”, arrojó el periodista.

¡Juariu, llanto y despedida!

Horacio Pagani a Juariu: "El que se va de acá no vuelve más"

“Perdón, pero estoy totalmente decepcionado de Juariu. Estuvo en MasterChef dos meses, como mucho. Acá estuvo casi un año y no lloró ni una cuarta parte cuando se fue de acá. ¿Qué pasó con ese llanto, Juariu?”, consultó Gabriel Cartañá.

“¿Tiene la puerta abierta Juariu otra vez acá?”, le preguntó Pérez a Pagani. “No, el que se va de acá no vuelve más”, fueron las duras palabras que pronunció el panelista sobre Juariu.

“¿Vos creíste esto, sinceramente?”, le agregó Pagani a Claudio Pérez. “Tengo la preocupación de coincidir con el psicólogo, entonces me desdigo de todo lo que dije”, cerró Horacio.

Juariu

La palabra de Juariu

PrimiciasYa.com se contactó con Juariu y le respondió a Pagani y a sus compañeros de Bendita: "Conozco el humor de Bendita, se jode con todo, es así y yo me reí muchísimo con el informe de ayer. Obvio que lo vi y para nada lo tomé como mala onda de mis ex compañeros, todo lo contrario. Los sigo viendo y seguimos hablando con todos. El informe me hizo reír muchísimo y los comentarios de mis compañeros también", comenzó diciendo.

Por último, dijo: "Los sigo viendo aparte así que la mejor, sé que lo dicen en joda. Es más, el otro día estuve con todos ya que me invitaron al cumple del productor general, así que la mejor con todos".