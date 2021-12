Juariu fue eliminada de MasterChef Celebrity y rompió en llanto

"No lo puedo creer. Me mandé una cagada pero no puedo entender que me estoy yendo. Me duele irme", dijo entre lágrimas Juariu al despedirse.

La panelista quedó en la cuerda floja con Charlotte Cannigia y el jurado tuvo que elegir entre ellas para que abandonara la competencia.

Embed

Las palabras del jurado a Juariu

"Es muy difícil despedirte hoy pero nos vamos a quedar con lo bueno que hiciste hoy", le dijo Damián Betular a Juariu que no podía parar de llorar.

Por su parte, Germán Martitegui agregó: "Cocinás muy bien. Todas las veces que cocinaste bien estabas conectada con algo que te emocionaba".