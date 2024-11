Mauro Icardi, en medio del escándalo con Wanda Nara: cena con amigos, boliche y una misteriosa mujer

Según contaron en el programa de Karina Mazzocco, Icardi estuvo unas horas comiendo y luego se dirigió al boliche Tequila.

El periodista Oliver Quiroz reveló que el jugador evitó hacer declaraciones. "Pasó por una puerta interna que conecta el restaurante con Tequila para no dar notas", contó el notero.

Lo más llamativo fue que en el boliche estaba en una reservado una misteriosa morocha. "Había una morocha. Una chica muy bonita. Lo estaba esperando en un reservado", advirtió el periodista Luis Ventura, que estuvo en reemplazo de Mazzocco en la conducción.

El llamativo comunicado de Ivana Icardi en medio de la batalla judicial entre su hermano y Wanda Nara

Esta semana explotó un escándalo luego de denuncia por violencia de género de Wanda Nara contra Mauro Icardi, que vino a la Argentina luego de conocerse la relación de la mediática con L-Gante.

Además, la conductora de Bake Off Famosos pidió el desalojo del jugador de Chateau Libertador. Pero eso no es todo. Lo acusa de haberle robado 70 mil dólares.

En medio de este escándalo apareció Ivana Icardi, que publicó un mensaje contundente en sus historias en Instagram.

La hermana de conductor expresó que intentará mantenerse al margen de cualquier polémica. "Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi público pero lo voy a dejar para mí y lxs que me quieren ya que no hablaba de Ivana, hablaba del dolor. Hay temas muy delicados que tocan mis heridas”, expresó.

Por último, señaló que le brindó su apoyo incondicional a Mauro. "Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite, y se lo he hecho saber”, cerró.