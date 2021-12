¿Por qué Ángel de Brito no quiere ni un poquito a Germán Martitegui?

Embed

Claro que la cosa no quedó ahí porque la angelita Yanina Latorre, que también trabaja con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre los sábados al mediodía, no perdió la oportunidad de sacar el tema el sábado pasado cuando entrevistaron a Germán Martitegui, quien estaba promocionando la apertura de su nuevo local gastronómico sin carnes. Así, tratando de ser diplomático el chef respondió “Yo no soy antipático, soy tímido”. Y agregó a modo de justificación “soy una persona súper educada, cuando llego a un lugar saludo a todo el mundo. Ese día me había tomado tres copas”.