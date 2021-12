Profunda reflexión de Cande Tinelli sobre el coronavirus

image.png

Hace unas horas, Lelé reflexionó ante la subida de casos en el país: “Dudas existenciales del Covid”, tituló su descargo que hizo en una historia de la red social. Y apuntó: “Estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagiás, no caés en terapia intensiva pero podés asintomáticamente contagiar un montón de gente que también está vacunada o no, que a su vez esa gente ve gente que no sabés si corren algún tipo de riesgo”.

“Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero NO te relajes porque puede ser falso negativo, entonces hacete un PCR que te sale 8 mil pesos, ya que colapsan los turnos de hisopados gratuitos”, amplió Lelé en su análisis.

Y cerró: “Casi todos estamos vacunados pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Estoy re mareada. Entonces, ¿qué onda? ¿Me vacuné al pedo o está bien, o qué carajos? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros mismos? Me perdí”.

cande tinelli.jpg

La foto de Candelaria Tinelli al borde de la censura

Durante uno de los últimos fin de semana largo, Cande Tinelli subió una sugerente imagen en su muro de Instagram casi al borde de la censura donde se la ve posando sin ropa y sacándose una selfie frente al espejo. "Mi piel te cuenta historias", reflejó la tatuada en la postal a pura sensualidad que se llenó de likes.