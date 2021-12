Reina Reech habló del mito sobre el padre de Juana Repetto

Y amplió sobre el tema: “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”.

En tanto, recordó que Ricardo Darín no se hizo problema por ese rumor: "Él se toma todo en joda. Estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y Ricardo estaba abajo. Un día entro y él estaba con Norma Aleandro. Me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque Juana vivía ahí. Y yo le respondí: ‘Qué lindo, cariño...’. Él me explicó: ‘¡Todos saben que estoy hablando en joda!’. Y yo le respondí: ‘Bueno, sí, pero acá quedó como... (la duda)’. A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”.

Y manifestó al respecto: “Debe ser horrible, supongo. Pero creo que también, cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, sobre todo, sabe que no le va a mentir con una cosa así jamás. Mi hija no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría. Y la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.

Reina Reech mostró la intimidad de su mega casa

Reina Reech se animó a mostrar la intimidad de su mega casa de estilo hindú que tiene en la zona de Tigre. La bailarina, coreógrafa, actriz de 63 años pasó allí la pandemia y los días de aislamiento obligatorio. El lugar tiene un jardín grande, una pileta y un living con una gran vista.

